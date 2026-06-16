Eis am Stiel selber machen: Die besten Rezepte für heiße Tage

An heißen Sommertagen sehnen wir uns nach einer eiskalten Erfrischung. Doch anstatt in der Schlange vor der Gelateria zu schwitzen oder zum Standard-Supermarkt-Eis zu greifen, lautet der absolute Genuss-Trend in diesem Jahr: Popsicles selber machen.

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Selbstgemachtes Eis am Stiel feiert ein riesiges Comeback Es ist nicht nur fotogen und ein Hit auf Social Media, sondern Sie bestimmen auch ganz allein, was reinkommt. Von komplett zuckerfrei über vegan bis hin zur absoluten Schoko-Sünde. Wir haben die angesagtesten Food-Trends durchforstet und präsentieren Ihnen die besten Rezepte für den ultimativen Eis-Genuss zu Hause.

Die Grundausstattung: So einfach geht's

Um Stieleis selbst zu machen, brauchen Sie keine teure Eismaschine. Folgendes Equipment reicht völlig:

Eisförmchen: Spezielle Eis-am-Stiel-Formen (aus Silikon oder BPA-freiem Plastik) gibt es überall günstig zu kaufen. Alternativ tun es auch kleine, leere Joghurtbecher.

Spezielle Eis-am-Stiel-Formen (aus Silikon oder BPA-freiem Plastik) gibt es überall günstig zu kaufen. Alternativ tun es auch kleine, leere Joghurtbecher. Holz- oder Plastikstiele: Wenn Ihre Form keine integrierten Stiele hat. (Tipp: Wer es nachhaltig mag, nutzt waschbare Stiele).

Wenn Ihre Form keine integrierten Stiele hat. (Tipp: Wer es nachhaltig mag, nutzt waschbare Stiele). Gefrierfach & Geduld: Das Eis sollte meistens zwischen 4 und 6 Stunden durchfrieren.

Wassermelone-Granatapfel-Eis

© Getty Images/Westend61

Erfrischender geht es kaum. Dieses Eis kommt komplett ohne Fett aus und ist der ideale Begleiter für heiße Nachmittage.

Zutaten 400 g kernlose Wassermelone

1/2 Saft Zitrone

1 EL Agavendicksaft

3 EL frische Granatapfelkerne Zeit: 30 Min. Personen: 2

Zubereitung

Die Wassermelone zusammen mit dem Limettensaft und dem Agavendicksaft fein pürieren. Die Granatapfelkerne in die Eisformen streuen und mit dem Melonenpüree auffüllen. Ab ins Gefrierfach damit.

Berry-Eis am Stiel

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Ein absoluter Klassiker, der durch das griechische Joghurt herrlich cremig wird, ganz ohne Eiskristalle.

Zutaten 250 g griechischer Joghurt

150 g Waldbeeren (frisch oder TK)

2 EL Honig Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Den Joghurt mit der Hälfte der Beeren und dem Honig grob anpürieren, sodass noch feine Fruchtstücke übrig bleiben. Die restlichen, ganzen Beeren in die Form geben und die Joghurtmasse darüber gießen. Mindestens 5 Stunden einfrieren. Upgrade: Nach dem Gefrieren zur Hälfte in flüssige Zartbitterschokolade tunken.

Yuzu-Kokos-Popsicles

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Yuzu ist das Aroma der Stunde. Die japanische Zitrusfrucht schmeckt wie eine komplexe Mischung aus Zitrone, Mandarine und Grapefruit.

Zutaten 300 ml Kokosmilch

3-4 EL Yuzu-Saft

2 EL Heller Sirup (z.B. Reissirup)

1 Paar Kokosraspeln Preis: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Alle flüssigen Zutaten kräftig miteinander verrühren. Für den Extra-Biss noch ein paar Kokosraspeln untermischen. In die Förmchen gießen und gefrieren lassen. Das Ergebnis: Blumig-frische Säure, die von der cremigen Süße der Kokosnuss sanft aufgefangen wird.

Zitroneneis am Stiel

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Ein erfrischender Kick an einem heißen Sommertag.

Zutaten 2 EL Zucker

2 EL Zitronensaft

1/2 TL Zitronenabrieb, Bio

200 g Joghurt

100 g Lemon Curd

200 g Obers Zeit: 30 Min. Personen: 8

Zubereitung

Den Zucker mit dem Zitronensaft, Zitronenabrieb und Joghurt in einer Schüssel verrühren, bis der Zucker sich gelöst hat. Lemon Curd untermengen, Obers steif schlagen und unterheben. Die Masse in acht Stieleisförmchen (ca. 100 ml) füllen und ca. 30 Minuten anfrieren. Eisstiele hineinstecken und weitere 4 Stunden einfrieren. Zum Servieren aus den Förmchen lösen.

Schoko-Erdnuss-Eis am Stiel

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Ein Muss für alle Schoko-Fans!

Zutaten 80 g Zartbitter-Schokolade

300 ml Milch

1 EL Kakaopulver

80 g Zucker

4 EL Karamellsirup

200 ml Obers

60 g Erdnussbutter

1 EL Staubzucker

5 Stk. Pralinen mit Erdnussbutter Zeit: 20 Min. Personen: 8

Zubereitung

Die Schokolade hacken und mit 200 ml Milch, Kakao, Zucker und Sirup in einem Topf unter Rühren erwärmen und schmelzen. Von der Hitze nehmen, das Obers untermischen und die Masse abkühlen lassen. Erdnussbutter mit der übrigen Milch und dem Staubzucker erwärmen und glattrühren. In 8 Eisförmchen (à ca. 80 ml) füllen. Durch Schwenken verteilen, dann mit der Schokoladenmasse auffüllen. Etwa 2 Stunden anfrieren lassen, dann die Holzstiele einstecken. Pralinen grob zerbröseln und etwas davon über das Eis streuen. Etwa weitere 6 Stunden komplett durchfrieren lassen. Zum Servieren das Eis aus den Förmchen lösen und mit den übrigen zerkleinerten Pralinen bestreuen.

Lässt sich dein Eis am Stiel nach dem Einfrieren schwer aus der Form lösen? Kein Problem. Halten Sie die Form einfach für ein paar Sekunden unter warmes, fließendes Wasser. So schmilzt die äußerste Schicht minimal an und Sie können den Popsicle mühelos am Stiel herausziehen.