Dieses erfrischende 5-Minuten-Rezept ist perfekt für heiße Tage

Die Sonne brennt, das Thermometer klettert in Richtung der 40-Grad-Marke und schon der Gedanke an ein warmes Essen bringt Sie ins Schwitzen? Wer jetzt den Herd oder gar den Backofen anwirft, ist selber schuld. Wir haben die perfekte Lösung für Sie.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

An heißen Tagen möchte wohl niemand stundenlang in der Küche stehen und Gemüse schnippeln. Damit Sie Ihren Körper nicht unnötig belasten, sind die richtigen Zutaten gefragt. Was wir an echten Hundstagen brauchen, ist ein Gericht, das uns von innen kühlt, nicht schwer im Magen liegt und in Rekordzeit fertig ist. Dieses Blitz-Rezept ist Ihre Rettung:

Das beste Rezept für heiße Tage

Ihr kulinarischer Retter an heißen Sommertagen: Die eiskalte Gurken-Joghurt-Suppe mit Minz-Kick. Wenn das Thermometer steigt, bleibt die Küche dank dieses Blitzrezepts angenehm kühl, denn Herd und Ofen werden nicht benötigt. In nur fünf Minuten servierfertig, ist die Kaltschale die ideale Sommermahlzeit: Wasserreiche Gurken versorgen den Körper optimal mit Feuchtigkeit, Joghurt liefert bekömmliche Proteine, und frische Minze sorgt für den ultimativen Frische-Kick.

Das Rezept: Eiskalte Gurken-Joghurt-Suppe

© Getty Images

Zutaten für 2 Personen 1 große Salatgurke

300 g kalter Naturjoghurt

1 Stk. Knoblauchzehe

2 EL hochwertiges Olivenöl

1 Spritzer Zitronensaft

1 Handvoll Kräuter (am besten ein Mix aus Dill und Minze)

1 Prise Salz & Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 5 Min. Personen: 2

So einfach geht’s

Die Gurke waschen und grob in Stücke schneiden. Schälen ist nicht nötig, direkt unter der Schale stecken schließlich die besten Vitamine! Den Knoblauch schälen. Gurkenstücke, Joghurt, Knoblauch, Olivenöl und den Zitronensaft in einen Standmixer geben. (Ein Pürierstab und ein hohes Gefäß tun es genauso) Alles einmal kräftig durchmixen, bis eine cremige, grüne Suppe entsteht. Den Dill und die Minze grob hacken und unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig!

Profi-Tipp: Werfen Sie direkt beim Pürieren 2 bis 3 Eiswürfel mit in den Mixer oder stellen Sie die Suppe vor dem Servieren noch für 15 Minuten in den Kühlschrank. Kalt serviert ist dieses Gericht wie eine Klimaanlage von innen.

Sie haben lieber etwas zum Beißen?

P © Getty Images

Wenn Sie Suppen nicht mögen, können Sie die exakt gleichen Zutaten für den viralen "Smashed Cucumber Salad" nutzen.

So geht's ohne Kochen

Legen Sie die Gurke im Ganzen auf ein Brett, hauen Sie ein paar Mal mit einem Nudelholz oder einer schweren Tasse darauf, bis sie leicht aufplatzt (das sorgt dafür, dass sie das Dressing besser aufsaugt). In mundgerechte Stücke zupfen und in einer Schüssel mit dem Joghurt, Knoblauch und den Kräutern vermengen. Ein paar zerbröselte Feta-Stücke darüber streuen.

Mit diesem genialen Blitz-Rezept trotzen Sie jeder Hitzewelle.