Was bei Hitze wirklich hilft: Diese Lebensmittel kühlen von innen

Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt und die Luft steht, reicht der Ventilator oft nicht mehr aus. Die Lösung? Essen Sie sich einfach kalt. Wir verraten, mit welchen "kühlenden Lebensmitteln" Sie Ihren Organismus von innen heraus erfrischen und die Hitzewelle völlig entspannt überstehen.

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Schweißperlen auf der Stirn, schwere Beine und der ständige Drang, ins Wasser zu springen: Der Sommer ist herrlich, aber die drückende Hitze kann unseren Körper und Kreislauf ordentlich belasten. Wer jetzt reflexartig zu Eiscreme und eiskalten Drinks greift, tappt allerdings in die Hitze-Falle. Der Körper muss viel Energie aufwenden, um die eiskalten Lebensmittel im Magen auf Körpertemperatur zu erwärmen. Das Resultat: Wir schwitzen noch mehr. Deutlich besser geeignet sind Lebensmittel, die den Körper auf natürliche Weise von innen erfrischen.

Diese Lebensmittel kühlen von innen

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Die Wassermelone

Mit rund 90 Prozent Wasseranteil füllt die Wassermelone unsere Flüssigkeitsspeicher blitzschnell auf. Sie zählt zu den Lebensmitteln mit der stärksten kühlenden Wirkung überhaupt. Pluspunkt: Eine Wassermelone ist extrem kalorienarm und liefert wichtiges Kalium, Vitamin C sowie das Antioxidans Lycopin, welches sogar präventiv als leichter UV-Schutz von innen wirken kann.

Gurken

Gurken bestehen fast ausschließlich aus Wasser und sind wahre Feuchtigkeitsspender für die Zellen. Ob als erfrischender Snack zwischendurch, im Salat oder als eisgekühlte Gazpacho: Die grüne Wunderwaffe senkt die Körpertemperatur und versorgt uns ganz nebenbei mit wertvollen B-Vitaminen und Magnesium.

Joghurt und Buttermilch

Klingt überraschend, aber Sauermilchprodukte wie Naturjoghurt, Kefir oder Buttermilch gelten als stark kühlend. Ein Glas kühle Buttermilch – am besten leicht mit Wasser verdünnt – weckt die Lebensgeister und ist der perfekte, leichte Drink an schwülen Nachmittagen.

Pfefferminze

Iced Latte war gestern. Greifen Sie an heißen Tagen lieber zu lauwarmem Pfefferminztee. Das darin enthaltene Menthol löst im Körper einen sofortigen natürlichen Kühleffekt aus. Da der Tee bereits lauwarm getrunken wird, muss der Organismus keine zusätzliche Energie zum Erwärmen aufbringen, Sie bleiben cool und entspannt.

Tofu und Spinat

Ein riesiges Nackensteak vom Grill? Lieber nicht. Schwer verdauliches Fleisch heizt dem Körper stark ein und sorgt für Schweißausbrüche. Die perfekte Sommer-Alternative ist Tofu: Er liefert ebenfalls viel Eiweiß, wird thermisch aber als kühlend eingestuft und bewahrt uns vor Hitzewallungen. Auch Spinat wirkt dank seiner leichten Bitterstoffe thermisch ausgleichend und herrlich erfrischend.

No-Gos bei Hitze: Das sollten Sie meiden

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Deftiges und Fettiges: Burger, Frittiertes und sahnige Soßen liegen schwer im Magen. Die Verdauung läuft auf Hochtouren, kostet Energie und produziert massiv Körperwärme.

Zu viel Schärfe: Chili und Pfeffer heizen ordentlich ein. Zwar bringt das den Körper zum Schwitzen (was in südlichen Ländern zur Abkühlung genutzt wird), kann den ohnehin belasteten Kreislauf aber noch mehr fordern. Setzen Sie lieber auf milde, frische Kräuter wie Minze, Koriander oder Basilikum.

Alkohol & Kaffee: Beide entziehen dem Körper Flüssigkeit und pushen den Kreislauf unnötig.