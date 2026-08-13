So bleibt Sommerobst länger frisch: Tricks gegen Schimmel & matschige Früchte

Beeren, Pfirsiche & Co. sind im Sommer schnell matschig oder schimmelig. Mit diesen einfachen Tricks bleibt dein Sommerobst deutlich länger frisch.

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Beeren, Pfirsiche, Nektarinen und Kirschen gehören zum Sommer einfach dazu. Das Problem: Kaum hat man sie eingekauft, werden die Früchte weich, bekommen Druckstellen oder schimmeln. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich die Haltbarkeit von Sommerobst aber deutlich verlängern.

Beeren: Erst kurz vor dem Essen waschen

Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit. Deshalb sollten sie erst direkt vor dem Verzehr gewaschen werden. Wer sie bereits nach dem Einkauf wäscht und anschließend nass in den Kühlschrank stellt, schafft ideale Bedingungen für Schimmel. Am besten kommen Beeren ungewaschen in den Kühlschrank. Dabei sollte die Verpackung Luftzirkulation ermöglichen. Besonders empfindliche Himbeeren und Brombeeren sollten außerdem möglichst schnell gegessen werden. Beschädigte oder bereits schimmelige Beeren sofort aussortieren. Schimmel kann sich bei weichen Früchten schnell auf benachbarte Exemplare ausbreiten.

Erdbeeren: Nicht übereinander stapeln

Erdbeeren in Verpackung © Getty Images

Erdbeeren sind besonders empfindlich gegenüber Druck. Deshalb sollte man sie möglichst flach lagern und nicht in einem hohen Behälter stapeln. Druckstellen werden schnell weich und können anschließend schimmeln. Auch der grüne Strunk sollte möglichst bis zum Verzehr an der Erdbeere bleiben. Er schützt die Frucht und verhindert, dass sie unnötig Feuchtigkeit verliert.

Pfirsiche und Nektarinen: Erst reifen lassen, dann kühlen

Steinobst sollte nicht unbedingt direkt nach dem Einkauf in den Kühlschrank. Unreife Pfirsiche und Nektarinen können bei Zimmertemperatur nachreifen. Sobald sie den gewünschten Reifegrad erreicht haben, können sie in den Kühlschrank wandern. Dort hält sich das Obst länger. Wichtig: Reifes Steinobst vorsichtig behandeln. Schon kleine Druckstellen können dazu führen, dass die Früchte schneller verderben.

Kirschen: Kalt und trocken lagern

Kirschen mögen es kühl. Deshalb gehören sie nach dem Einkauf am besten direkt in den Kühlschrank. Auch hier gilt: Erst unmittelbar vor dem Essen waschen. Feuchtigkeit auf der Oberfläche kann den Verderb beschleunigen. Außerdem sollten beschädigte Kirschen aussortiert werden.

Bananen: Abstand zu anderem Obst

Bananen gehören zwar botanisch ebenfalls zum Obst, brauchen aber eine andere Lagerung. Sie produzieren viel Ethylengas, das den Reifeprozess anderer Früchte beschleunigen kann. Deshalb sollten Bananen nicht unbedingt direkt neben empfindlichem Obst wie Beeren oder Pfirsichen liegen. Besonders wenn anderes Obst möglichst lange frisch bleiben soll, lohnt es sich, etwas Abstand zu halten.

Äpfel besser separat lagern

Auch Äpfel geben Ethylen ab. Wer verschiedene Obstsorten gemeinsam in einer Obstschale lagert, kann dadurch den Reifeprozess empfindlicher Früchte beschleunigen. Wer sein Sommerobst möglichst lange genießen möchte, sollte deshalb reifes Obst und besonders ethylenempfindliche Früchte nicht einfach gemeinsam in einer Schale lagern.

Und was ist mit dem beliebten Essig-Wasser-Trick?

Im Internet kursiert häufig der Tipp, Beeren nach dem Einkauf in einer Mischung aus Wasser und Essig zu baden, um Bakterien und Schimmel zu reduzieren. Das kann die Oberfläche zwar reinigen, entscheidend ist danach aber, dass die Früchte wirklich vollständig trocknen. Bleibt Feuchtigkeit zurück, kann das den gegenteiligen Effekt haben. Für den Alltag ist deshalb oft die einfachste Methode die beste: Obst erst kurz vor dem Essen waschen und trocken lagern.