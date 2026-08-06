DIESES Detail ist entscheidend: So erwischen Sie immer die besten Kirschen

Die Sonne brennt, der Heißhunger auf süße Früchte steigt und im Supermarkt lacht uns eine Schale roter Kirschen an. Doch zu Hause folgt oft die Enttäuschung: matschig, sauer oder fad im Geschmack. Mit diesen genialen Tricks greifen Sie garantiert nie wieder daneben.

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Es gibt kaum ein Obst, das so sehr nach Sommer schreit wie die Kirsche. Doch aufgepasst: Im August endet die Saison langsam. Wer jetzt noch regionale Kirschen genießen möchte, sollte beim Einkauf genau hinschauen. Damit Sie beim nächsten Einkauf garantiert die süßesten und knackigsten Exemplare erwischen, müssen Sie nur auf drei kleine, aber entscheidende Details achten.

Der Stiel-Trick

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Der absolute Profi-Tipp gleich vorweg: Schauen Sie nicht nur auf die Frucht, sondern auf den Stiel! Ein frischer Kirschstiel ist leuchtend grün, geschmeidig und sitzt fest an der Frucht. Ist der Stiel braun, ausgetrocknet oder fehlt ganz? Lassen Sie die Schale stehen. Ohne Stiel blutet die Kirsche aus, verliert ihren Saft und Bakterien haben leichtes Spiel.

Der Glanz-Test

Frische Kirschen müssen strahlen. Die Haut sollte prall, makellos und glänzend sein. Wirkt die Schale matt, stumpf oder hat kleine Fältchen, liegt das Obst schon zu lange im Regal. Achtung vor Druckstellen: Weiche Stellen fangen bei sommerlichen Temperaturen schnell an zu schimmeln.

Zu dunklen Kirschen greifen

Je nach Sorte variiert die Farbe, aber als Faustregel gilt: Je dunkler das Rot, desto mehr Sonne hat die Kirsche getankt und desto süßer und aromatischer ist sie. Greifen Sie gezielt zu den tiefroten, fast burgunderfarbenen Schalen. Extra-Tipp für zu Hause: Waschen Sie die Kirschen immer erst kurz vor dem Verzehr und lagern Sie sie mit Stiel im Gemüsefach Ihres Kühlschranks. So bleiben sie knackig.

Rezept-Tipp: Eiskalter Kirsch-Minz-Slushie für heiße Tage

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Sie haben die perfekten Kirschen ergattert und das Thermometer klettert über 35 Grad? Jetzt muss eine eiskalte Erfrischung her. Dieser schnelle Slushie ist die perfekte süß-saure Abkühlung und in nur 5 Minuten fertig.

Zutaten (für 2 große Gläser) 300 g frische Kirschen; entkernt

2 Handvoll Eiswürfel

1-2 Stk. Limetten; Saft

1 Handvoll Minzblätter

1-2 EL Agavendicksaft oder Honig

1 Schuss Mineralwasser Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 5 Min. Personen: 2

Zubereitung