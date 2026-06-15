Mit diesem genialen Hack entkernen Sie Kirschen in Sekunden

Endlich Kirschenzeit! Doch so köstlich sie auch sind, das lästige Entkernen kann einem schnell den Spaß verderben. Jetzt ist Schluss mit dem nervigen Gefummel. Wir zeigen Ihnen einen genialen Lifehack, mit dem das Entsteinen zum Kinderspiel wird.

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Ob fruchtiger Snack, als Topping für den Sommerkuchen oder eingekocht als Marmelade: Kirschen sind echte Allrounder und dabei auch noch echte Figur-Schmeichler. Die kleinen Vitaminbomben bestehen zu 82 Prozent aus Wasser und bringen pro 100 Gramm gerade einmal 63 Kilokalorien auf die Waage. Man könnte sie also endlos naschen, wäre da nicht dieser unwillkommene Störenfried im Inneren.

Doch keine Sorge: Mit der folgenden Methode entkernen Sie ein ganzes Kilo Kirschen in Rekordzeit.

Der geniale Stäbchen-Flaschen-Hack

Um Kirschen im Akkord zu entkernen, brauchen Sie nur zwei Dinge: eine leere Glasflasche (z.B. eine Wein- oder Wasserflasche, deren Hals knapp so breit ist wie eine Kirsche) und ein Essstäbchen (alternativ funktioniert auch ein Schaschlik- oder Fondue-Spieß).

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So geht's:

Legen Sie die Kirsche mit dem Stielansatz nach oben genau auf die Öffnung der Glasflasche. Setzen Sie Ihr Stäbchen oder den Spieß mittig auf die obere Seite der Kirsche (dort, wo der Stiel war). Drücken Sie das Stäbchen nun sanft, aber bestimmt nach unten durch die Frucht. Der Kern löst sich blitzschnell und fällt direkt in die Flasche. Die Kirsche bleibt oben liegen.

Extra-Tipp: Legen Sie die Kirschen vor dem Entkernen für kurze Zeit ins Gefrierfach. Das Fruchtfleisch wird dadurch etwas fester und der Kern lässt sich noch leichter herausdrücken, ohne dass die Kirsche zerquetscht wird.

Kirschflecken loswerden

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Es passiert den Besten: Nach der Kirschen-Action sind die Hände violett verfärbt und auf dem weißen Lieblings-T-Shirt prangt ein roter Fleck. Kein Grund zur Panik! Die Rettung ist gelb und sauer: Die Zitrone.

Erste Hilfe für Kleidung: Träufeln Sie einfach etwas Zitronensaft direkt auf den frischen Fleck und lassen Sie ihn kurz einwirken. Danach wandert das Shirt wie gewohnt in die Waschmaschine und der Fleck ist Geschichte.

Rettung für die Hände: Geben Sie einen Esslöffel Zitronensaft (oder Zitronensäure) in eine Schüssel mit Wasser. Waschen Sie Ihre Hände darin und Sie werden sehen, wie sich die Farbe in Sekundenschnelle auflöst.

Bonus-Tipp: Kerne nicht wegwerfen

Der Flaschen-Hack hat noch einen weiteren großen Vorteil: Alle Kerne sind am Ende sauber in der Flasche gesammelt. Und die sollten Sie auf keinen Fall in den Müll werfen.

Getrocknete Kirschkerne sind das perfekte Material für tolle DIY-Projekte. Wie wäre es mit einem selbstgemachten Kirschkernkissen? Es ist eine hervorragende, natürliche Alternative zur Wärmflasche und speichert Wärme besonders lange. Einfach waschen, gut trocknen lassen, in einen Stoffbezug nähen, fertig ist Ihr nachhaltiges Wohlfühl-Accessoire.