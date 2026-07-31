Finger weg: Diese Lebensmittel sollten Sie im August nicht essen

Der August lockt mit einer riesigen Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Wir verraten, welche Lebensmittel Sie jetzt lieber liegen lassen sollten und bei welchen regionalen Alternativen Sie stattdessen zuschlagen dürfen

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Volle Regale, bunte Auslagen und jede Menge frisches Obst und Gemüse: Im August ist die Auswahl an frischem Obst und Gemüse riesig. Doch zwischen den regionalen Köstlichkeiten lauern in den Supermarktregalen auch echte Klima-Sünder und Geschmacks-Nieten. Wenn Sie Wert auf Geschmack, Vitamine und Nachhaltigkeit legen, sollten Sie bei diesen Lebensmitteln im August unbedingt widerstehen:

Erdbeeren

"Aber es ist doch Sommer?" – Das stimmt, allerdings endet die Hauptsaison für heimische Erdbeeren aus dem Freiland meist Ende Juli. Die Schälchen, die Sie im August im Supermarkt finden, stammen fast immer aus energieintensiven Gewächshäusern oder wurden über weite Strecken importiert. Das Ergebnis: Die Beeren sind oft wässrig, haben weniger Aroma und einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck. Warten Sie lieber bis zum nächsten Frühsommer oder weichen Sie auf Heidelbeeren und Himbeeren aus.

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Weintrauben

Knackig-süße Weintrauben gehören in den Spätsommer und Frühherbst. Die europäische Haupternte beginnt erst im September. Trauben, die Sie bereits Anfang/Mitte August kaufen, haben häufig lange Transportwege aus Ländern wie Südafrika oder Südamerika hinter sich. Zudem stammen sie oftmals aus stark gespritzten, künstlich bewässerten Monokulturen. Noch ein paar Wochen Geduld, dann gibt es die Früchte aus sonnenverwöhnten, europäischen Weinbauregionen.

Äpfel

Obwohl ab Mitte August vereinzelt frühe Sommeräpfel (wie der Klarapfel oder Piros) reif werden, sind die klassischen Supermarkt-Äpfel (wie Braeburn, Gala oder Pink Lady) im August Saison-Fails. Warum? Sie stammen entweder von der Südhalbkugel (z.B. aus Neuseeland oder Chile) oder sie lagen seit dem letzten Herbst fast ein ganzes Jahr lang in Hightech-Kühllagern. Der enorme Stromverbrauch dieser Dauerlagerung sorgt paradoxerweise dafür, dass ein heimischer Apfel im Spätsommer eine schlechtere Klimabilanz haben kann als importiertes Obst. Gedulden Sie sich, bis die große Ernte im September beginnt.

Spargel und Rhabarber

Wer im August frischen Spargel kauft, hält in der Regel Ware aus Peru oder Mexiko in den Händen. Dieser wird oft in extrem trockenen Regionen angebaut (was die lokale Wasserknappheit verschärft) und um die halbe Welt geflogen. Die ökologische Bilanz? Eine absolute Katastrophe. Ähnlich verhält es sich beim Rhabarber. Seine Saison endete bereits mit dem 24. Juni.

Das hat im August WIRKLICH Saison

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In keinem anderen Monat ist die Auswahl an frischem, heimischem Obst und Gemüse so groß wie im August. Wer regional und saisonal kauft, wird mit dem besten, sonnengereiften Geschmack belohnt.

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