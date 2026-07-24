Überraschung im Ranking: Diese Fast-Food-Kette soll die beste der Welt sein

Ein neues Ranking aus den USA sorgt in der Fast-Food-Szene für eine Überraschung. Nicht Branchenriesen wie McDonald's oder Burger King stehen an der Spitze, sondern eine im deutschsprachigen Raum weitgehend unbekannte Tex-Mex-Kette.

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Bei einer großen Abstimmung in den USA wurde kein bekannter Weltkonzern zur Nummer eins gewählt, sondern ein regionaler Tex-Mex-Spezialist aus Kalifornien.

Die Rede ist von Del Taco. Die Kette hat geschafft, wovon andere nur träumen: Sie hat die scheinbar übermächtigen Riesen der Branche eiskalt abserviert. Bei den jährlichen "10Best Readers' Choice Awards" der US-Zeitung "USA Today" stimmten Tausende Leser ab und krönten den kalifornischen Kulinarik-Hotspot zum absoluten Spitzenreiter in Sachen Fast-Food.

Die Krönung des neuen Fast-Food-Königs

Die US-amerikanische Kette Del Taco, die ursprünglich aus Kalifornien stammt, konnte die etablierte Konkurrenz auf die Plätze verweisen. Während sich der mexikanische Rivale Taco Bell mit dem sechsten Platz begnügen muss und McDonald’s gar auf dem siebten Rang landet, feiert Del Taco den Gesamtsieg.

Das Erfolgsgeheimnis aus Kalifornien

Das Erfolgsgeheimnis von Del Taco liegt laut den treuen Stammkunden vor allem in der einzigartigen Kombination des Angebots. Die Kette verbindet klassische mexikanische Gerichte mit amerikanischen Fast-Food-Klassikern. Neben traditionellen Tacos, Burritos und Quesadillas gibt es auf der Speisekarte auch klassische Burger, Pommes frites und Milchshakes. Auf Reddit schwärmen Fans über das sogenannte "Value Menu", bei dem viele Speisen bereits für 1 bis 1,50 US-Dollar erhältlich sind.

Besonders die knusprigen Pommes frites haben es den Amerikanern angetan. Sie wurden im selben Ranking sogar zu den besten Fritten des gesamten Landes gekürt. Die Kunden loben, dass die Pommes ihren Geschmack und ihre Knusprigkeit perfekt behalten und man für sein Geld eine ordentliche Portion bekommt.