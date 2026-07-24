Eva Longorias Obsttrick: So schmeckt Iced Coffee noch cremiger

Eiskaffee gehört für viele zum Sommer einfach dazu. Schauspielerin Eva Longoria verrät jetzt ihr persönliches Lieblingsrezept und setzt dabei auf eine überraschende Zutat aus dem Obstkorb.

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Statt Zucker oder Sirup aus der Flasche kommt bei Eva Longoria eine Zutat zum Einsatz, die viele vermutlich bereits zu Hause haben: überreife Bananen. Die Schauspielerin verwandelt sie in einen aromatischen Sirup, der ihrem Iced Coffee eine natürliche Süße und besonders cremige Konsistenz verleiht.

Reife Bananen landen nicht im Mistkübel

In einem Instagram-Video zeigt die 51-Jährige, wie sie besonders reife Bananen sinnvoll weiterverarbeitet. Statt sie wegzuwerfen, bereitet sie daraus einen selbst gemachten Bananensirup zu. Dafür schält und schneidet sie drei Bananen in Scheiben und karamellisiert sie in einer Pfanne mit etwas Butter, braunem Zucker und Ahornsirup. Wer Zucker sparen möchte, kann den braunen Zucker auch weglassen. Anschließend kommt etwas Wasser hinzu, die Mischung wird einige Minuten eingekocht, fein püriert und zum Schluss durch ein Sieb gestrichen. Das Ergebnis ist ein cremiger Sirup mit intensivem Bananengeschmack.

So macht Eva Longoria ihren Iced Coffee

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Für ihren Sommerdrink bereitet die Schauspielerin zunächst einen Kaffee zu, den sie mit etwas Wasser verrührt und mit einem Milchaufschäumer schaumig schlägt. Anschließend kommen der selbst gemachte Bananensirup, etwas Vanillesirup und reichlich Eiswürfel ins Glas. Das Ergebnis: ein besonders cremiger Iced Coffee mit einer dezenten Süße, ganz ohne aufwendige Barista-Technik.

Warum der Trick so gut funktioniert

Überreife Bananen enthalten besonders viel natürlichen Fruchtzucker und entwickeln ein intensiveres Aroma als frische Früchte. Dadurch eignen sie sich hervorragend als natürliche Süße für Desserts oder Getränke. Gleichzeitig sorgt das Fruchtmus für eine samtige Konsistenz, wodurch der Eiskaffee besonders cremig wird.

Nachhaltig und lecker

Der Trick hat noch einen weiteren Vorteil: Statt braun gewordene Bananen wegzuwerfen, lassen sie sich sinnvoll weiterverwenden. So entsteht aus vermeintlichen Obstresten ein sommerlicher Kaffee-Genuss, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch Lebensmittelverschwendung reduziert.