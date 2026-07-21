Roxane Duran funkelt als neue Buhlschaft in Swarovski

Roxane Duran feierte am Samstag ihr viel beachtetes Debüt als Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem roten Teppich sorgte die österreichisch-französische Schauspielerin für einen echten Glanzmoment.

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Am Samstagabend blickte ganz Salzburg auf Roxane Duran: Die 33-Jährige stand erstmals als Buhlschaft an der Seite von Philipp Hochmair auf dem Domplatz. Ihr Debüt in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" wurde vom Publikum mit viel Applaus und Standing Ovations gefeiert.

Doch schon vor der Vorstellung zog die neue Buhlschaft alle Blicke auf sich. Auf dem roten Teppich erschien Duran in einem kunstvollen Kleid der österreichischen Kostümdesignerin Susanne Bisovsky. Für die Extraportion Festspiel-Glamour sorgte ein spektakuläres Collier von Swarovski Created Diamonds.

© SWAROVSKI / Piet Truhlar

37,70 Karat am Hals

Das Schmuckstück aus der exklusiven Octagon Kollektion wurde aus 18 Karat Weißgold gefertigt und ist mit sieben laborgezüchteten Diamanten besetzt. Die Steine im charakteristischen Oktagon-Schliff sind in unterschiedlichen Größen angeordnet und bringen es gemeinsam auf beeindruckende 37,70 Karat.

Inspiriert ist die Kollektion von der achteckigen Form des Swarovski-Logos. Das Ergebnis: moderne, skulpturale Schmuckstücke, die das Licht aus jedem Winkel reflektieren.

Passend zum funkelnden Collier kombinierte Roxane Duran mehrere Ringe aus der Eternity Kollektion. Die reduzierten, modernen Designs bildeten einen spannenden Kontrast zu ihrem aufwendig gestalteten Kleid.

© SWAROVSKI / Piet Truhlar

Auch auf der Bühne funkelt die Buhlschaft

Nicht nur auf dem roten Teppich setzt Roxane Duran während der Salzburger Festspiele auf Swarovski. Auch in ihrer Rolle als Buhlschaft trägt die Schauspielerin ausgewählte Schmuckstücke des österreichischen Traditionshauses.

Für Duran ist das Engagement eine ganz besondere Rückkehr nach Salzburg. Bereits während ihrer Schulzeit waren ihre Sommer eng mit den Festspielen verbunden. Nun steht sie selbst in einer der berühmtesten Frauenrollen der österreichischen Theatergeschichte auf dem Domplatz.

Die Salzburger Festspiele laufen noch bis zum 31. August.