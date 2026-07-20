Schluss mit langweilig: Diesen Bikini-Trend tragen jetzt alle Stars

Blumenmuster erobern im Sommer 2026 die Strände. Unsere Lieblings-Promis liefern die passende Style-Inspiration.

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Romantisch, verspielt und ein bisschen retro: Im Sommer setzen die Stars auf Bikinis mit Blumenprints. Simone Ashley, Claudia Schiffer, Frauke Ludowig, Sydney Sweeney und Emily Ratajkowski zeigen, wie unterschiedlich der wohl schönste Beachwear-Trend der Saison aussehen kann.

Einfarbige Bikinis bekommen diesen Sommer blühende Konkurrenz. Auf Instagram präsentieren die Promis ihre neuesten Urlaubs-Looks – und dabei fällt sofort auf: Blumen sind das neue Schwarz. Von zarten Rosen-Stickereien über tropische Muster bis zu knalligen Y2K-Prints ist alles dabei. Das Beste daran: Der Trend funktioniert romantisch, sexy, elegant und lässig zugleich.

Simone Ashley macht den Y2K-Bikini zum Sommer-Hit

© Screenshot Instagram

Hach, bei dieser Kulisse bekommt man direkt Fernweh! Simone Ashley teilt traumhafte Urlaubsaufnahmen und begeistert dabei nicht nur mit der sommerlichen Location. Die "Bridgerton"-Schauspielerin posiert in einem knallig verzierten Bikini im Y2K-Stil und präsentiert damit einen der angesagtesten Beachwear-Looks des Sommers.

Die bunten Blumen-Details und kräftigen Farben erinnern an die verspielten Häkel-Trends der frühen 2000er-Jahre. Perfekt dazu: sonnengeküsste Haut, natürliche Haare und möglichst wenig Styling.

Frauke Ludowig setzt auf Boho-Chic

© Screenshot Instagram

Cowgirl trifft auf Meerjungfrau? Frauke Ludowig beweist, dass sie nicht nur bei ihren "Exclusiv"-Looks stilsicher ist. Auch im Urlaub weiß die Moderatorin ganz genau, was ihr steht.

Ihr Triangle-Bikini mit zarten Blumenprint und süßen Rüschen-Details zeigt ihre verspielte Seite, während ein rustikaler Strohhut für Sonnenschutz und einen coolen Stilbruch sorgt.

Claudia Schiffer bringt die Provence zum Blühen

© Screenshot Instagram

In diesem coolen Ambiente würden wir ebenfalls gerne ein paar Stunden entspannen. Claudia Schiffer verbringt ihren Sommer zwischen Weinbergen, Pool und Meer in der Provence und nimmt ihre Fans auf Instagram mit.

Mindestens genauso leuchtend wie die limettengrüne Pool-Area ist ihr rosa Bikini mit Blumenprint. Das kräftige Pink bringt den gebräunten Teint des deutschen Supermodels besonders schön zur Geltung. Schiffer zeigt damit: Florale Bikinis müssen nicht mädchenhaft wirken, sondern können auch elegant und zeitlos aussehen.

Amira Aly zeigt die elegante Variante

© Screenshot Instagram

Amira Aly setzt bei ihrer eigenen Lascana-Kollektion ebenfalls auf Blumen. Für das Kampagnen-Shooting am Meer präsentiert sie verschiedene Beachwear-Styles – darunter einen dunkelgrünen Bandeau-Bikini mit floralem Muster.

Die gedeckte Farbe macht den Blumenprint deutlich ruhiger und edler. Durch das trägerlose Oberteil wirkt der Look gleichzeitig modern und unkompliziert. Eine perfekte Wahl für alle, die sich langsam an den Trend herantasten möchten.

Sydney Sweeney trägt Rosen zum Karo-Bikini

© Screenshot Instagram

Sydney Sweeney gibt ihren Fans mit einem "little Aussie dump" Einblicke in ihre Zeit in Australien. Dort steht für die Schauspielerin nicht nur Sonnenbaden auf dem Programm: Zwischen Dreharbeiten zeigt sie sich beim Klettern, Tauchen und Ziplining.

Für ihre entspannte Zeit am Strand setzt der "Euphoria"-Star auf einen knappen schwarz-weiß karierten String-Bikini. Das Cottagecore-Highlight: Auf dem Oberteil sind rote Rosen und florale Stickereien zu sehen. So bekommt das klassische Karomuster einen romantischen Twist.

Emily Ratajkowski zeigt die sexy Version

© Screenshot Instagram

Natürlich darf auch Emily Ratajkowski bei diesem Bikini-Trend nicht fehlen. In ihrem Mallorca-Fotodump präsentierte das Model einen extrem knappen, mehrfarbigen Blumen-Bikini mit Bandeau-Top.

Der farbenfrohe Print und der minimalistische Schnitt machen den Look zum perfekten Hingucker.