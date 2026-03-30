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Amira Aly: Im heißen Bikini macht sie Lust auf Sommer
© LASCANA x Amira Aly

Neue Kampagne

Amira Aly: Im heißen Bikini macht sie Lust auf Sommer

30.03.26, 10:48
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Moderatorin Amira Aly lässt die Temperaturen schon jetzt steigen. Für die neue LASCANA-Kampagne 2026 zeigt sich die fesche Kärntnerin so freizügig und selbstbewusst wie nie zuvor.

Während wir uns noch in kuschelige Strickjacken hüllen, denkt Amira Aly längst an Sommer, Sonne und Meer. Unter dem vielsagenden Motto „Lieben wir“ präsentiert die Powerfrau die brandneue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von LASCANA – und macht damit sofort Lust auf den nächsten Strandurlaub.

Amira Aly: Im heißen Bikini macht sie Lust auf Sommer
© LASCANA x Amira Aly

Premiere auf internationaler Bühne

Für Amira ist die Kampagne ein besonderer Meilenstein: Es ist ihre erste internationale Swimwear-Kampagne für LASCANA. Zwar stand die Beauty bereits zuvor für Dessous des Labels vor der Kamera, doch mit den neuen Beach-Looks zeigt sie sich von einer besonders freien und unbeschwerten Seite. Die Bilder versprühen Leichtigkeit und sorgen garantiert für Fernweh.

Amira Aly: Im heißen Bikini macht sie Lust auf Sommer
© LASCANA x Amira Aly

Zwischen Romantik und Glamour

Dass Amira Aly ein Gespür für Trends hat, beweist sie schon lange. In der aktuellen Kollektion zeigt sie nun eine besonders vielseitige Facette ihres Styles. Von romantischer Lingerie über feminine Badeanzüge bis hin zu sportlich-glamourösen Bikinis ist alles dabei – perfekt für alle, die im Sommer modisch ein Statement setzen wollen.

Amira Aly: Im heißen Bikini macht sie Lust auf Sommer
© LASCANA x Amira Aly

Amira über die Zusammenarbeit

Auch Amira selbst ist begeistert von der Kooperation mit dem Label: „LASCANA steht für mich für Mode, in der man sich stark, frei und gleichzeitig ganz nah bei sich selbst fühlt. Ich liebe Looks, die sich leicht anfühlen und sofort gute Laune machen!“

Amira Aly: Im heißen Bikini macht sie Lust auf Sommer
© LASCANA x Amira Aly

Diese Pieces machen Lust auf Sommer

Die Kollektion überzeugt mit einer Mischung aus starken Farben, femininen Schnitten und lässigen Beach-Essentials. Besonders ins Auge fallen dabei einige Highlights:

  • Knallfarben: Bikinis und Swimsuits in leuchtenden Prints und knalligen Farben sorgen für einen femininen Twist.
  • Edle Klassiker: Badeanzüge und Zweiteiler in Schwarz-Weiß setzen jede Silhouette perfekt in Szene.
  • Boho-Vibes: Leichte Strandkleider lassen sich ideal vom Strand direkt zum Dinner tragen.
  • Lingerie-Träume: Verführerischer Dessous werden zum Key-Piece für romantische Sommernächte.

Amira Aly: Im heißen Bikini macht sie Lust auf Sommer
© LASCANA x Amira Aly

Die Looks stehen für Selbstbewusstsein, Leichtigkeit und modernen Glamour – und Amira verkörpert dieses Lebensgefühl perfekt. Ein Mix aus Mut, Style und ganz viel Sommerliebe.

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