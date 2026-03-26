Trend Accessoire 2026: Diese viralen Hüte erobern Instagram - hier können Sie sie kaufen

Ob Bast, Denim oder geflochtenes Papier - diesen Sommer kommt kein Outfit mehr ohne stylischen Hut aus. Welche Modelle gerade viral gehen und wo Sie die Trendpieces jetzt shoppen können, lesen Sie hier.

Scrollen Sie einmal durch Instagram und Sie werden es sofort sehen: Ohne Hut geht diesen Sommer gar nichts mehr. Was früher ein reines Strand-Accessoire war, ist jetzt fester Bestandteil jedes stylischen Outfits. Ob City-Look, Festival oder Urlaub, auf dem Kopf passiert gerade die eigentliche Magie. Das Beste daran: Die neuen It-Pieces sind vielseitiger denn je. Bast, Denim, Papier - erlaubt ist, was auffällt (oder bewusst minimalistisch bleibt).

Wie heißt der Trend eigentlich?

Ganz ehrlich: Einen einzigen Namen für die Art von Hüten gibt es nicht.

© Getty Images

Was gerade viral geht, ist eher eine Kategorie von Hüten:

Baskenmützen aus Stroh

Bucket Hats (aka Fischerhüte)

Pillbox-Hüte (die kleinen, runden ohne Krempe)

Geflochtene Sommermützen

Kurz gesagt: strukturierte Hüte aus ungewöhnlichen Materialien.

Accessoire-Trend 2026: Wo gibt’s die Trendteile gerade?

Wir haben uns für Sie durch die aktuellen Kollektionen gewühlt - hier kommt Ihr schneller Shopping-Guide:

1. H&M

H&M Hüte 1/2

2/2 © H&M © H&M

2. Zara

Zara Hüte 1/2

2/2 © Zara © Zara

3. Parfois

Strohpillboxhut, 45,99 EUR © Parfois

Minimalistisch, aber absoluter Hingucker: Strohpillboxhut

4. Free People

Toyo Roller Hat, 195 EUR © Free People

Boho, entspannt, perfekt für Festivals: Toyo Roller Hat

5. Emporio Armani

Mütze aus geflochtenem Papier, 250 EUR © Emporio Armani

High-Fashion-Version des Trends: Mütze aus geflochtenem Papier

Dieser Trend ist mehr als nur ein kurzer Hype. Hüte sind 2026 das Accessoire, das jedes Outfit sofort aufwertet – und gleichzeitig praktisch ist.