Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sehr brisantes Tagesklima. Spielen Sie jetzt bloß nicht mit dem Feuer.

Sehr brisantes Tagesklima. Spielen Sie jetzt bloß nicht mit dem Feuer. Beruf: Auch, wenn Sie es besser wissen, sollten Sie kompromissbereiter sein.

Auch, wenn Sie es besser wissen, sollten Sie kompromissbereiter sein. Fitness: Gelassen, rücksichtsvoll und achtsam! Lieber mal einen Schritt zurück!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein bisschen lockerer und gesprächiger, punkten Sie mit Verständnis!

Ein bisschen lockerer und gesprächiger, punkten Sie mit Verständnis! Beruf: Seien Sie offen für Anregungen anderer und machen Sie freundlich mit!

Seien Sie offen für Anregungen anderer und machen Sie freundlich mit! Fitness: Wenn Sie Rat und Hilfe annehmen, haben Sie bestimmt weniger Stress.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wieder neue Chancen für Singles. Man unterhält sich gerne mit Ihnen.

Wieder neue Chancen für Singles. Man unterhält sich gerne mit Ihnen. Beruf: Neue, interessante Kontakte. Gehen Sie nur behutsamer auf andere zu!

Neue, interessante Kontakte. Gehen Sie nur behutsamer auf andere zu! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Schönheit. Positives Feedback motiviert.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie wünschen sich mehr Rücksicht? Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!

Sie wünschen sich mehr Rücksicht? Gehen Sie mit gutem Beispiel voran! Beruf: Diplomatie statt beharrlicher Rechthaberei! Nachgiebigkeit lohnt sich.

Diplomatie statt beharrlicher Rechthaberei! Nachgiebigkeit lohnt sich. Fitness: Tun Sie sich etwas Gutes, um Frust und schlechte Laune abzuschütteln!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Genießen Sie kleine Flirts, aber überschätzen Sie das Feedback nicht!

Genießen Sie kleine Flirts, aber überschätzen Sie das Feedback nicht! Beruf: Wer alle Interessen miteinbezieht, findet bestimmt bessere Lösungen.

Wer alle Interessen miteinbezieht, findet bestimmt bessere Lösungen. Fitness: Wieder etwas mehr Leichtigkeit. Kräfte trotzdem vernünftig einteilen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Offener, freundlicher und charmanter! Behutsames Flirten ist angesagt.

Offener, freundlicher und charmanter! Behutsames Flirten ist angesagt. Beruf: Ideen mit anderen teilen! Daraus könnten auch neue Projekte entstehen.

Ideen mit anderen teilen! Daraus könnten auch neue Projekte entstehen. Fitness: Immer mit der Ruhe! Nehmen Sie sich auch mal Zeit für Ihre Schönheit!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Nehmen Sie Komplimente dankbar an, statt misstrauisch zu reagieren!

Nehmen Sie Komplimente dankbar an, statt misstrauisch zu reagieren! Beruf: Argumentieren Sie geduldiger, Überzeugungsarbeit braucht mehr Zeit!

Argumentieren Sie geduldiger, Überzeugungsarbeit braucht mehr Zeit! Fitness: Nehmen Sie sich mehr Zeit für sich selbst und Ihre Schönheitspflege!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie Wohlwollen an und lenken Sie endlich kompromissbereit ein!

Nehmen Sie Wohlwollen an und lenken Sie endlich kompromissbereit ein! Beruf: Viel kooperativer! Punkten Sie mit verständnisvollem Entgegenkommen!

Viel kooperativer! Punkten Sie mit verständnisvollem Entgegenkommen! Fitness: Nehmen Sie alles ein wenig lockerer, lassen Sie mehr Leichtigkeit zu!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Flirten Sie nicht zu offensiv! Respektvolle Annäherung klappt besser.

Flirten Sie nicht zu offensiv! Respektvolle Annäherung klappt besser. Beruf: Taktieren Sie geduldiger! Heute ist diplomatisches Geschick gefordert.

Taktieren Sie geduldiger! Heute ist diplomatisches Geschick gefordert. Fitness: Spaß und Lebensfreude mit Augenmaß ist die richtige Devise für heute.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Risikoreiches Tagesklima. In Ruhe reden, statt impulsiv zu reagieren!

Risikoreiches Tagesklima. In Ruhe reden, statt impulsiv zu reagieren! Beruf: Teamgeist statt Eigensinn! Hören Sie auf andere, nehmen Sie Hilfe an!

Teamgeist statt Eigensinn! Hören Sie auf andere, nehmen Sie Hilfe an! Fitness: Schalten Sie ein wenig zurück, verordnen Sie sich eine Nachdenkpause!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Heben Sie die Laune, indem Sie einsichtig und liebevoll zurückstecken!

Heben Sie die Laune, indem Sie einsichtig und liebevoll zurückstecken! Beruf: Anderen entgegenzukommen, ist letztlich auch zu Ihrem eigenen Vorteil.

Anderen entgegenzukommen, ist letztlich auch zu Ihrem eigenen Vorteil. Fitness: Ein motivierender Tag. Reden Sie sich mal Ihre Probleme von der Seele!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Ganz locker und kommunikativ! Heute braucht man mehr Leichtigkeit.

Ganz locker und kommunikativ! Heute braucht man mehr Leichtigkeit. Beruf: Wer bereit ist, Ideen mit anderen zu teilen, kommt viel besser voran.

Wer bereit ist, Ideen mit anderen zu teilen, kommt viel besser voran. Fitness: Gelassener durch den Tag! Gönnen Sie sich ein paar Annehmlichkeiten!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.