Europas schönste Städte am Meer für den Sommerurlaub 2026

Warum zwischen City-Trip und Strandurlaub entscheiden, wenn man beides haben kann? Wer für den nächsten Sommerurlaub die perfekte Mischung aus Sightseeing und Meeresrauschen sucht, sollte diese Destinationen ganz oben auf die Bucket List setzen.

Es ist das Beste aus zwei Welten: Stadt und Strand in einem. Tagsüber können Sie am Strand entspannen, abends das Nachtleben genießen und zwischendurch interessante Kulturstätten erkunden. Wo es das gibt, verraten wir hier. Packen Sie schon mal die Badehose und die bequemen Sneaker ein, hier kommen unsere europäischen Favoriten für Ihren Sommer-Trip.

Catania, Sizilien, Italien

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Siziliens zweitgrößte Stadt bietet eine traumhafte Kulisse: Catania liegt direkt am Mittelmeer und wird im Hintergrund vom majestätischen Ätna überragt. Tagsüber können Sie am endlosen Sandstrand La Playa entspannen oder die faszinierende Felsküste Riviera dei Ciclopi mit ihren ins Meer geworfenen Lavabrocken erkunden. Sobald die Sonne untergeht, pulsiert das Leben auf dem alten Fischmarkt (La Pescheria), in den Bars sprudelt der Aperol und an jeder Straßenecke duftet es nach frischen, frittierten Arancini.

Málaga, Spanien

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Málaga ist längst aus dem Schatten anderer spanischer Großstädte getreten. Die sonnenverwöhnte Hafenstadt bietet ein unfassbares kulturelles Angebot, darunter das berühmte Picasso-Museum und die maurische Festung Alcazaba. Nach einer Sightseeing-Tour in der malerischen Altstadt spazieren Sie einfach über die Hafenpromenade Muelle Uno direkt zur Playa de la Malagueta. Der flach abfallende Strand ist perfekt für eine Abkühlung. Ein absolutes Muss am Abend: Frische Espetos (Sardinen am Spieß) in den Strandbars probieren und danach bei milden Temperaturen die Dachterrassen-Bars der Stadt erobern.

Porto, Portugal

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Porto ist ein Traum aus bunten, gefliesten Häuserfassaden, der berühmten Brücke Dom Luís I und engen Gassen im Ribeira-Viertel. Ein kurzer Trip mit der Metro oder dem Bus bringt Sie direkt an den weiten Strand von Matosinhos. Hier treffen sich Sonnenanbeter, Surfer und Feinschmecker, in Matosinhos gibt es unzählige kleine Restaurants, die den besten frischen Fisch Portugals grillen. Wieder in der Altstadt, sollten Sie für die nötige Stärkung unbedingt eine Francesinha probieren, ein mit Käse überbackenes Sandwich in einer köstlichen Portwein-Biersoße.

Biarritz, Frankreich

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Die französische Atlantikküste ruft. Biarritz ist eine faszinierende Mischung aus glamouröser Vergangenheit und lässigem Surf-Chic. Der goldgelbe Grande Plage mitten in der Stadt ist legendär. Ein Spaziergang über die Brücke zum Jungfrauenfelsen (Rocher de la Vierge) bietet spektakuläre Ausblicke auf den Ozean. Abends trifft sich die Szene im Port des Pêcheurs (dem alten Fischerhafen) auf ein Glas kühlen Weißwein und frische Meeresfrüchte.

Nizza, Frankreich

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Nizza ist der Inbegriff des eleganten Sommerurlaubs. Die kilometerlange Promenade des Anglais lädt zum Flanieren und Skaten ein. Hier liegen auch die berühmten Kieselstrände der Stadt, an denen schicke Beach Clubs mit eiskaltem Roséwein locken. Wer weichen Sand unter den Füßen bevorzugt, fährt einfach in das nur wenige Kilometer entfernte Nachbardorf Villefranche-sur-Mer und taucht dort in glasklares Wasser ab.

San Sebastián, Spanien

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San Sebastián hat alles: Den wilden Surferstrand Zurriola, unglaubliche Panoramablicke vom Berg Monte Igueldo und eine royale Architektur. Der wahre Star der Stadt ist aber das Essen. Die Altstadt platzt aus allen Nähten vor Pintxos-Bars (baskische Tapas). Kaum eine andere Stadt der Welt hat eine so hohe Dichte an Michelin-Sternen. Strandtag und Weltklasse-Küche? Hier sind Sie richtig.

Split, Kroatien

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Nach einem starken kroatischen Kaffee an der palmengesäumten Uferpromenade Riva locken die Strände. Der Bačvice-Strand liegt extrem zentrumsnah und ist einer der wenigen Sandstrände der Region. Hier können Sie den Einheimischen beim traditionellen "Picigin"-Ballspiel im flachen Wasser zuschauen. Wer etwas mehr Ruhe und Schatten sucht, findet im Waldpark Marjan wunderschöne Buchten wie den Kasjuni Beach mit türkisblauem Wasser. Abends tanzt man dann innerhalb der antiken römischen Mauern unter dem Sternenhimmel.