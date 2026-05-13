ESC-Taschenverbot: Hier shoppen Sie jetzt die erlaubten Taschen

Wir verraten, wo es die besten Mini-Bags zu kaufen gibt.

Der ESC sorgt nicht nur musikalisch für Aufsehen – auch die strengen Sicherheitsregeln sorgen für Gesprächsstoff. Denn für die Shows in der Wiener Stadthalle sowie des Eurovsion-Village am Rathausplatz gelten heuer strikte „No-Bag-Policies“. Bedeutet: Große Handtaschen, Shopper oder Rucksäcke müssen draußen bleiben. Wer trotzdem Lippenstift, Handy, Schlüssel & Co. stilvoll mitnehmen will, braucht jetzt eine kleine transparente Tasche im A6-Format. Und genau die erleben aktuell einen echten Hype.

Für alle ESC-Fans, die noch auf der Suche nach einer passenden Mini-Bag sind, haben wir schicke transparente Modelle gefunden, die auch nach dem ESC noch praktisch sind.

Das sind die ESC-Regeln

An den Halbfinal-Shows und beim großen Finale am 16. Mai wird es Sicherheitskontrollen wie am Flughafen geben. Erlaubt sind ausschließlich transparente Taschen bis maximal A6-Größe – also ungefähr Postkartenformat. Alles andere wird am Eingang abgenommen.

Auch beim Eurovision Village am Wiener Rathausplatz gelten strenge Vorgaben. Dort werden täglich bis zu 30.000 BesucherInnen erwartet.

Diese Taschen sind erlaubt

Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt jetzt auf:

transparente Mini-Bags

kleine PVC-Crossbody-Taschen

durchsichtige Kosmetiktaschen im A6-Format

Mini-Zip-Bags für Handy, Karten & Lippenpflege

Hier gibt es stylische transparente Mini-Bags zu kaufen

Besonders gefragt sind aktuell Modelle von Amazon und Manufactum – schließlich sind sie praktisch, unkompliziert und oft noch rechtzeitig zum ESC lieferbar. Und keine Sorge: Transparent heißt längst nicht langweilig! Vor allem Mini-Bags in knalligen Farben wie Pink, Blau, Gelb oder Grün sorgen für ein echtes Fashion-Statement. Auch transparente Modelle mit buntem Reißverschluss oder auffälligen Details liegen jetzt voll im Trend. Hier kommen unsere Lieblingspieces:

© Amazon

© Amazon

© Amazon

© Manufactum

Besonders praktisch: Die meisten Modelle werden gleich in mehreren Stücken geliefert. So kann man die zusätzlichen Bags noch an Freundinnen weitergeben.

Was außerdem verboten ist

Neben großen Taschen dürfen auch diese Dinge nicht mitgenommen werden:

Glasflaschen oder Dosen

Pyrotechnik

Pfeffersprays

Megafone & Trillerpfeifen

Laserpointer

Scooter, Skateboards & Segways

Alkoholische Getränke

Alkoholfreie Getränke sind nur in geöffneten Plastikflaschen bis maximal 0,5 Liter erlaubt.

Flaggen? Ja – aber nur unter diesen Bedingungen

Eine Stofffahne pro Person ist erlaubt, solange sie maximal DIN-A2 groß ist und aus schwer entflammbarem Material besteht. Fahnenstangen aus Holz oder Metall sind allerdings verboten.

Besonders wichtig: Die Stadt Wien verfolgt beim ESC eine Null-Toleranz-Strategie gegen rassistische, sexistische oder diskriminierende Botschaften.

Unser Tipp: Wer beim ESC entspannt feiern will, sollte seine Tasche jetzt schon checken – denn am Eingang wird streng kontrolliert. Mit einer transparenten Mini-Bag (A6) liegen Sie richtig.