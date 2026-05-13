Cannes 2026: Diese 60+ Ikonen lieferten die besten Looks des Abends

Nicht die jungen Hollywood-Stars haben den Cannes-Red-Carpet dominiert, sondern 60+ Ikonen wie Demi Moore, Jane Fonda und Joan Collins. Und ehrlich? Sie sahen besser aus als je zuvor.

Der Red Carpet der Cannes Film Festival ist offiziell eröffnet und zwar mit genau dem Glamour, den man sich von Cannes erwartet. Doch dieses Jahr waren es nicht die jüngsten Hollywood-Newcomerinnen, die den roten Teppich komplett an sich gerissen haben. Sondern: die 60+ Ikonen. Und ehrlich? Sie haben geliefert. Von dramatischen Roben bis Old-Hollywood-Glam: Diese Stars haben bewiesen, dass Stil absolut nichts mit Alter zu tun hat.

Philippine Leroy-Beaulieu bringt Drama in Pflaume

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Die „Emily in Paris“-Schauspielerin setzte in Cannes auf maximalen Red-Carpet-Glamour. Die 63-Jährige erschien in einer opulenten Robe in kräftigem Pflaumenton inklusive dramatischer Schleppe und zog damit sofort alle Blicke auf sich. Ein perfektes Beispiel dafür, dass starke Farben auf dem roten Teppich aktuell wieder komplett zurück sind.

Demi Moore glänzt in Custom Jacquemus

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Demi Moore gehört 2026 zwar nicht zu den Schauspielerinnen im Wettbewerb um die Goldene Palme, trotzdem war sie definitiv einer der größten Hingucker des Abends. Die 63-Jährige erschien als Teil der Festivaljury in einem weißen maßgeschneiderten Look von Jacquemus mit funkelnden Pailletten. Die Mischung aus minimalistischer Silhouette und maximalem Glitzer? Sehr Cannes. Sehr Hollywood. Sehr Demi Moore.

Jane Fonda zeigt, warum Schwarz niemals langweilig wird

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Wenn jemand beweist, dass zeitloser Glamour immer funktioniert, dann Jane Fonda. Die 88-Jährige entschied sich für eine elegante schwarze Robe mit funkelnden Details und brachte damit genau diese klassische Old-Hollywood-Eleganz auf den Red Carpet, die in Cannes einfach immer funktioniert. Manche Trends kommen und gehen. Jane Fonda in Schwarz? Funktioniert für immer.

Joan Collins liefert pure Diva-Energy

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„Denver Clan“-Legende Joan Collins machte den Abend endgültig perfekt. Die 92-Jährige erschien in einer weißen opulenten Robe kombiniert mit schwarzen Opera Gloves und servierte damit maximalen Glamour. Ehrlich: Das Outfit hatte mehr Hollywood-Energie als die Hälfte aller aktuellen Red-Carpet-Looks zusammen.

Zwischen TikTok-Trends, Naked Dresses und Social-Media-Hypes wirkte der diesjährige Cannes-Teppich fast wie eine Erinnerung daran, was klassischen Hollywood-Glam eigentlich ausmacht: Präsenz, Eleganz und Persönlichkeit. Diese Frauen mussten keine Trends jagen, sie SIND der Trend.