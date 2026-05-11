Die „italienischen Malediven“ müssen Sie gesehen haben

Türkisfarbenes Wasser, das in allen Blautönen schimmert, weiße Sandstrände und geheime Buchten. Klingt nach einem teuren Luxusurlaub im Indischen Ozean? Falsch gedacht! Mitten in Europa versteckt sich ein wahres Inselparadies, das den echten Malediven in absolut nichts nachsteht.

Glauben Sie, Italien bereits in- und auswendig zu kennen? Dann ist es Zeit, die „italienischen Malediven“ zu entdecken. Abseits der überfüllten Touristenhotspots hütet der La Maddalena-Archipel ein Geheimnis: Strände, die zu den spektakulärsten der Welt gehören. Viele dieser versteckten Badebuchten sind kleine Naturwunder, die man nur über schmale Wanderpfade oder bei einem Bootsausflug vom Wasser aus erreicht. Ein Anblick, der Ihnen garantiert den Atem rauben wird.

Italiens bestgehütetes Inselgeheimnis

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Das La Maddalena-Archipel liegt direkt vor der Nordostküste der italienischen Insel Sardinien. Es handelt sich dabei um einen streng geschützten Meeresnationalpark, der aus sieben Hauptinseln (darunter La Maddalena, Caprera, Budelli und Spargi) und Dutzenden winzigen, oft komplett unbewohnten Eilanden besteht. Genau das ist der Grund, warum die Landschaft hier noch so intakt ist und das Meer eine smaragdgrüne und leuchtend blaue Klarheit besitzt.

Traumstrände mit echtem Malediven-Feeling

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Ein absolutes Must-See ist die Bucht Cala Coticcio auf der Nachbarinsel Caprera. Ebenso magisch: Der legendäre Spiaggia Rosa auf der Insel Budelli. Wie der Name schon verrät, schimmert der Sand dieses Strandes rosa! Um dieses Wunder zu schützen, darf der Strand zwar nicht mehr betreten werden, doch vom Boot aus bietet er ein unvergleichliches Fotomotiv. Weitere Traumstrände, die Sie sich merken müssen, sind Cala Francese und der Spiaggia Testa del Polpo, dessen flaches Wasser der Traum für jeden Karibik-Fan ist.

"La Dolce Vita" statt Massentourismus

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Während beispielsweise die unweit entfernte Costa Smeralda mit Luxusyachten und Jetset-Vibes aufwartet, bleibt das Inselarchipel angenehm bodenständig und naturbelassen. Wenn abends die Sonne untergeht, trifft man sich im charmanten Hafenörtchen der Hauptinsel am Hafen Cala Gavetta. Dort dümpeln kleine Segelboote im glasklaren Wasser, während Sie durch die verwinkelten Gassen der Altstadt schlendern. Hier reihen sich kleine Boutiquen an authentische Osterien, in denen Sie bei fangfrischem Fisch und hausgemachter Pizza das pure italienische Lebensgefühl aufsaugen können.

So unkompliziert ist die Anreise

Das Beste an diesem karibischen Traumziel? Sie brauchen keinen 12-Stunden-Flug. Vom beschaulichen Hafenörtchen Palau auf Sardinien nehmen Sie einfach die Autofähre. Die Fahrt in das Inselparadies dauert nur schlappe 15 bis 30 Minuten.

Unser absoluter Geheimtipp: Nehmen Sie Ihren Mietwagen oder Ihr Auto mit auf die Fähre. So sind Sie auf La Maddalena flexibel. Die wunderschöne, wilde Nachbarinsel Caprera ist über eine etwa 600 Meter lange Brücke direkt mit La Maddalena verbunden und lässt sich wunderbar mit dem Auto erkunden.