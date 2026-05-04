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Unkraut-Alarm auf der Terrasse? So lösen Sie das Problem dauerhaft
© Getty Images

Nie wieder Unkraut

Unkraut-Alarm auf der Terrasse? So lösen Sie das Problem dauerhaft

04.05.26, 10:51
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Unkraut in den Terrassen-Fugen kommt immer wieder zurück? Mit diesen einfachen Tricks werden Sie es endlich dauerhaft los. 

Es gibt wohl kaum etwas Nervigeres im Garten als Unkraut, das sich hartnäckig durch die Fugen Ihrer Terrasse kämpft. Kaum entfernt, sprießt es wieder, als hätte es einen persönlichen Feldzug gestartet. Die gute Nachricht: Das Problem lässt sich dauerhaft in den Griff bekommen, wenn man weiß, warum es überhaupt entsteht. 

Warum wächst Unkraut aus den Fugen?

Unkraut-Alarm auf der Terrasse? So lösen Sie das Problem dauerhaft
© Getty Images

Unkraut entsteht nicht einfach über Nacht. Tatsächlich hat es in Terrassenfugen oft besonders leichtes Spiel. Ein Hauptgrund liegt im Unterbau. Viele Terrassen wurden früher relativ simpel verlegt: Pflastersteine auf Sand, verfugt ebenfalls mit Sand. Das ist zwar günstig und schnell, aber auch die perfekte Grundlage für Unkraut. Denn Sand speichert Feuchtigkeit und bietet Nährstoffe, in denen sich Samen ideal entwickeln können. Dazu kommt: In den schmalen Fugen gibt es kaum Konkurrenz durch andere Pflanzen. Selbst kleine, schwache Keimlinge können sich hier ungestört ausbreiten. Mit der Zeit sammeln sich zusätzlich Staub, Erde, Blätter und Blütenreste an, eine regelrechte Nährstoffschicht entsteht. Genau das lieben Unkräuter. 

So werden Sie Unkraut wirklich los

Unkraut-Alarm auf der Terrasse? So lösen Sie das Problem dauerhaft
© Getty Images

Wenn Sie Unkraut dauerhaft entfernen wollen, reicht es nicht, nur die sichtbaren Pflanzenteile abzuzupfen. Entscheidend ist: Die Wurzeln müssen zerstört werden. Am effektivsten funktioniert das mechanisch, also mit einem Fugenkratzer oder einer speziellen Bürste. Das ist zwar etwas mühsam, aber nachhaltig. Auch Hitze kann helfen. Heißes Wasser (ab etwa 70 Grad) zerstört die Zellstruktur der Pflanzen, besonders bei jungen Trieben. Eine ähnliche Wirkung hat ein Abflammgerät, das das Unkraut oberflächlich verbrennt, allerdings können die Wurzeln dabei teilweise überleben. Viele greifen auch zum Hochdruckreiniger. Der entfernt das Unkraut schnell und gründlich, kann aber gleichzeitig das Fugenmaterial ausspülen, was langfristig wieder neue Angriffsfläche schafft. 

Dauerhaft Ruhe: So verhindern Sie neues Unkraut

Der wichtigste Schritt kommt oft erst danach. Denn selbst wenn alles sauber ist, ohne die richtige Nachbehandlung kommt das Unkraut zurück. Die Lösung: feste Verfugung. Statt losem Sand sollten Sie auf spezielle Fugenmaterialien setzen, die aushärten und kaum noch Raum für neue Pflanzen lassen. So entziehen Sie dem Unkraut langfristig die Grundlage. 

 

Unkraut in den Fugen ist meist ein Bau- und Pflegeproblem. Wer die Ursachen kennt und gezielt handelt, kann sich viel Arbeit sparen.

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