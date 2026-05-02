2.5.2026 – 8.5.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (2.5.2026 – 8.5.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Genießen Sie die Sympathien, die Ihnen bis Dienstag zufliegen. Machen Sie aber mit Ihren Erwartungen nicht zu viel Druck, nehmen Sie es ganz locker!
- Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für alles und setzen Sie sich klare Limits, um sich nicht zu übernehmen!
- Beruf: Nicht zu schnell mit Ihren Vorhaben! Hören Sie auf andere und rechnen Sie ganz genau nach!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Gut möglich, dass man sich jetzt sehr ungeduldig zeigt. Bleiben Sie cool und bemühen Sie sich um vernünftige Aussprachen und Klärungen ab Mittwoch!
- Gesundheit: Merkur in Ihrem Zeichen verleiht Ihnen mentale Stärke. Besonders gut in Form sind Sie ab Mittwoch.
- Beruf: Wirtschaftliche Vernunft stößt auf wenig Gegenliebe. Sie haben die richtigen Argumente.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus lässt Sie sehr anziehend wirken. Da könnten Sie schon die Qual der Wahl haben. Sie sind gut beraten, wenn Sie auf die Stimme der Vernunft hören.
- Gesundheit: Lassen Sie sich nicht zu sehr stressen. Es läuft viel besser, wenn Sie mehr Nachdenkpausen einlegen.
- Beruf: Drängt man Sie zu schnellen Entscheidungen? Nehmen Sie sich Zeit, in Ruhe darüber zu reden!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Sie sind nach wie vor gut beraten, wenn Sie sich den Wünschen Ihres Gegenübers fügen. Ab Dienstag lässt es sich bestimmt schon viel vernünftiger reden.
- Gesundheit: Schwimmen Sie einfach mit dem Strom! Widerstand kostet Sie viel zu viel Kraft, vor allem ab Mittwoch.
- Beruf: Höchste Zeit, auf Nummer sicher zu gehen und wirtschaftlichen Aspekten Vorrang einzuräumen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Gehen Sie mit Ihren Wünschen und Ansprüchen bis Dienstag lieber nicht zu weit. Vernünftige Einsicht und Respekt sind der Liebe bestimmt dienlicher.
- Gesundheit: Merkur zeigt, dass Ihre Nervenbelastung zunimmt. Es wird Zeit, Ihr Pensum und Ihr Tempo zu drosseln.
- Beruf: Etwas konfliktgeladenes Klima. Finanzielle Aspekte sollten stärker berücksichtigt werden.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Ziemlich unruhige Tage bis Dienstag. Das Gesprächsklima wird aber zusehends besser. Spätestens ab Mittwoch sollte die Vernunft das letzte Wort haben.
- Gesundheit: Ab Montag haben Sie mental alles besser im Griff. Gut, um dem Stress endlich Einhalt zu gebieten.
- Beruf: Warten Sie lieber bis Mittwoch zu, um sich mit Ihren Ideen und Vorschlägen einzubringen!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Lassen Sie sich bis Donnerstag nicht wieder verunsichern, auch wenn es etwas turbulent werden könnte. Am Freitag renkt sich bestimmt alles wieder ein.
- Gesundheit: Ruhe bewahren heißt es vor allem am Mittwoch und Donnerstag. Vorsichtig und konzentriert bleiben!
- Beruf: Nicht zu voreilig in finanziellen Fragen! Es geht vor allem um wirtschaftliche Absicherung.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Missverständnisse könnten sich häufen. Daher ist es umso wichtiger, vernünftig und in Ruhe zu reden. Warten Sie damit aber lieber noch bis Mittwoch zu.
- Gesundheit: Sie starten schwungvoll in die Woche. Muten Sie aber schon ab Montag Ihren Nerven nicht zu viel zu!
- Beruf: Merkur empfiehlt Ihnen dringend, nicht eigensinnig zu handeln, sondern auf andere zu hören.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Bezähmen Sie Ihre Ungeduld, um bis Dienstag nicht auf Abwege zu geraten. Das verführerische Klima könnte trügen. Jetzt heißt es, Verstand einschalten.
- Gesundheit: Bis Dienstag sind Sie kaum zu bremsen. Sie sollten sich allerdings mehr Zeit zum Nachdenken nehmen.
- Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Angelegenheiten! Verschieben Sie größere Ausgaben lieber noch!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Keine Trotzreaktionen, passen Sie sich den Wünschen Ihres Gegenübers vernünftig an! Nutzen Sie den Mittwoch und Donnerstag für klärende Aussprachen!
- Gesundheit: Der große Stress lässt endlich ein wenig nach, Zudem werden Sie auch mental endlich wieder stärker.
- Beruf: Merkur stärkt Ihre Gesprächs- und Verhandlungsbasis. Seien Sie trotzdem sehr diplomatisch!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Auch wenn Ihnen die Herzen zufliegen, sollten Sie sich nicht verwirren lassen. Spätestens am Freitag wissen Sie wieder ganz genau, wohin Sie gehören.
- Gesundheit: Die Nervenbelastung wird spürbar stärker. Höchste Zeit daher, zurückschalten oder Urlaub zu machen.
- Beruf: Hören Sie vor allem auf die Stimme der Vernunft, um sich finanziell nicht zu übernehmen!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Seien Sie auf größere Turbulenzen bis Dienstag gefasst. Bloß keine Kurzschlüsse! Denken Sie über Ihre Prioritäten nach und reden Sie in Ruhe darüber!
- Gesundheit: Fuß vom Gaspedal und Vorsicht bis Dienstag! Ab Mittwoch können Sie sich wieder leichter entspannen.
- Beruf: Dienst nach Vorschrift bis Dienstag! Ab Mittwoch lassen sich Probleme vernünftiger klären.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90