Diese 5 Haarfarben-Trends machen deinen Winter-Look sofort edler

Sattes Braun, leuchtendes Kupfer und Blond mit warmem Schimmer: Die Haarfarben-Trends für den Winter 2026/27 machen Lust auf Veränderung. Welche Nuancen jetzt besonders schön aussehen und welche Stars die passende Inspiration liefern.

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Manchmal braucht es keinen neuen Haarschnitt, sondern einfach den richtigen Farbton. Einen, der selbst zum grauen Wintermorgen gut aussieht und dem gewohnten Look sofort ein Update gibt. Die aktuellen Trendfarben liefern dafür genug Ideen: dunkle Brauntöne mit viel Glanz, weiche Goldreflexe und Rottöne, die je nach Lichteinfall ganz unterschiedlich wirken. Auf unserem Beauty-Moodboard landen diese fünf Favoriten.

1. Espresso Brown: Glänzend wie Hailey Bieber

Hailey Bieber © WireImage

Hailey Bieber liefert einen ziemlich guten Grund, beim nächsten Friseurtermin für eine Nuance dunkler zu fragen. Ihr Espresso-Braun ist satt, tief und glänzend – genau die Kombination, die diese Farbe so elegant macht.

Der Reiz liegt in der Intensität: Das dunkle Braun setzt einen schönen Rahmen ums Gesicht und braucht wenig Styling, um aufzufallen. Besonders edel wirkt es zu einem schlichten Mittelscheitel oder einem glatten Bob. Wenn du den Look nachmachen möchtest, nimm ein Foto mit in den Salon: Zwischen einem lebendigen Espresso-Ton und einer sehr kompakten, fast schwarzen Farbe liegt optisch ein großer Unterschied.

2. Mink Brown: Der sanfte Braunton à la Zendaya

Zendaya © WWD via Getty Images

Du möchtest Braun tragen, aber nicht ganz so dunkel werden? Dann lohnt sich ein Blick auf Mink Brown. Der mittlere, neutrale Braunton wirkt weich und zurückhaltend luxuriös. Zendayas Look liefert dafür eine schöne Vorlage.

Die Nuance lebt von einer ausgewogenen Farbbalance und glänzendem Haar. Sie setzt auf sanfte Tiefe und lässt sich besonders schön mit lockeren Wellen kombinieren. Beim Friseur kannst du nach einem neutralen Mittelbraun fragen und anhand von Farbmuster und Foto abstimmen, wie warm oder kühl das Ergebnis werden soll.

3. Honey Blonde: Goldene Reflexe wie bei Tate McRae

Tate McRae © WireImage

Auch im Winter darf Blond strahlen. Besonders schön sind jetzt warme Nuancen mit Honig-, Gold- und Karamellreflexen. Tate McRae zeigt, wie modern dieses leuchtende Blond aussehen kann.

Der Farbton wirkt weich und bringt Wärme in den Look. Gerade bei einem warmen oder neutralen Hautunterton kann das sehr harmonisch aussehen. Wenn du bereits blond bist, besprich beim nächsten Termin, wie sich deine vorhandene Farbe mit goldenen Nuancen ergänzen lässt. So bekommt sie ein saisonales Update, ohne dass du gleich komplett umfärben musst.

4. Copper: Leuchtendes Kupfer wie bei Jessica Chastain

Jessica Chastain © Getty Images

Es gibt Haarfarben, die selbst das schlichteste Outfit besonders machen. Kupfer gehört definitiv dazu. Jessica Chastain zeigt, wie elegant die leuchtende Mischung aus Rot und Orange wirken kann.

Für den Winter passt die Farbe wunderbar zu dunklem Strick, Schokoladenbraun und cremefarbenen Mänteln. Wie intensiv dein Kupferton ausfällt, entscheidest du gemeinsam mit deinem Coloristen: Ein stärkerer Orangeanteil wirkt auffällig und leuchtend, ein zurückhaltenderer Ton lässt sich dezenter tragen. Besonders schön sind große, weiche Wellen, in denen die Farbe ideal zur Geltung kommt.

5. Cherry Cola: Dua Lipas frühere Haarfarbe feiert ein Winter-Comeback

Dua Lipa © Getty Images North America

Dunkles Braun mit kirschroten und burgunderfarbenen Reflexen: Cherry Cola gehört zu den spannendsten Farbideen für den Winter. Dua Lipa hat den Look bereits vorgemacht – ihre frühere rote Haar-Ära bleibt die perfekte Inspiration dafür.

Das Besondere ist das Spiel mit dem Licht. Im Schatten wirkt die Farbe tief und dunkel, bei Helligkeit kommen die roten Nuancen stärker zum Vorschein. Für die aktuelle Winterversion darf die braune Basis deutlich sichtbar bleiben, während Kirsch- und Burgundertöne für Bewegung sorgen. Wenn du Lust auf Rot hast, kannst du im Salon gezielt nach einem dunklen Cherry-Cola-Braun fragen und die Stärke der Reflexe auf deine Ausgangsfarbe abstimmen lassen.