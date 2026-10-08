Mink Brown statt Espresso Hair: Diese Luxus-Haarfarbe ist der neue Herbst-Trend

Die Trendhaarfarbe Espresso Hair bekommt Konkurrenz! Während wir uns zuletzt alle in dunkle Kaffeetöne verliebt haben, erobert jetzt eine neue Nuance die Friseursalons: Mink Brown. Der elegante Braunton wirkt unglaublich edel, lässt das Haar besonders glänzend aussehen und könnte zur schönsten Haarfarbe des Herbstes werden.

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Schokolade, Espresso, Kastanie: Braune Haare haben sich längst vom vermeintlich langweiligen Klassiker zum absoluten Beauty-Statement entwickelt. Doch während in den vergangenen Monaten vor allem tiefdunkle, intensive Brauntöne angesagt waren, zeichnet sich für den Herbst 2026 ein neuer Favorit ab. Mink Brown heißt die Haarfarbe, die jetzt für besonders luxuriöse Looks sorgt.

Der Name bedeutet übersetzt "Nerzbraun" und beschreibt einen satten, weichen Braunton, der weder eindeutig warm noch kühl wirkt. Statt auffälliger Highlights oder harter Farbkontraste setzt Mink Brown auf subtile Nuancen, natürliche Tiefe und vor allem eines: unglaublich viel Glanz.

Was macht Mink Brown so besonders?

Anders als klassisches Espresso Hair, das meist sehr dunkel ist und beinahe schwarz wirken kann, besitzt Mink Brown eine etwas weichere Farbwirkung. Die Basis bildet ein mittleres bis dunkles Braun, das mit kühlen, neutralen oder leicht warmen Reflexen veredelt wird.

Das Besondere daran ist das Zusammenspiel verschiedener Nuancen. Je nach Lichteinfall schimmert das Haar mal in einem kühlen Schokoladenbraun, mal in einem sanften Kastanienton. Dadurch wirkt die Farbe besonders lebendig, ohne offensichtlich gefärbt auszusehen.

Genau das macht Mink Brown zum perfekten Beispiel für den anhaltenden Quiet-Luxury-Trend in der Beauty-Welt: Die Haarfarbe soll nicht möglichst auffällig sein, sondern vor allem gepflegt, gesund und teuer aussehen.

Zendaya trägt die Trendfarbe mit Kurzhaarschnitt © Variety via Getty Images

Mink Brown oder Espresso Hair: Wo liegt der Unterschied?

Auf den ersten Blick könnten die beiden Haarfarben kaum ähnlicher sein. Schließlich setzen sowohl Espresso Hair als auch Mink Brown auf dunkle, satte Brauntöne. Der entscheidende Unterschied liegt allerdings im Unterton und in der Farbintensität.

Espresso Hair erinnert an einen frisch gebrühten Espresso: tiefdunkel, intensiv und häufig mit einem eher kühlen Unterton. Mink Brown wirkt dagegen etwas softer und facettenreicher. Die Farbe besitzt mehr Dimension und kann individuell zwischen neutralen, kühlen und leicht warmen Braunnuancen abgestimmt werden.

Während Espresso Hair besonders dramatisch wirkt, sorgt Mink Brown für eine zurückhaltende Eleganz. Die Farbe ist damit ideal für alle, die sich dunklere Haare wünschen, aber keinen allzu harten Kontrast zum Gesicht möchten.

Wem steht die neue Trend-Haarfarbe?

Die gute Nachricht: Mink Brown lässt sich an erstaunlich viele Hauttypen anpassen. Entscheidend ist dabei weniger die eigentliche Haarfarbe als vielmehr die Wahl des richtigen Untertons.

Bei kühlen Hautuntertönen wirken aschige, neutrale Braunnuancen besonders harmonisch. Sie können unerwünschte Rot- oder Orangereflexe optisch reduzieren und sorgen für einen eleganten, modernen Look.

wirken aschige, neutrale Braunnuancen besonders harmonisch. Sie können unerwünschte Rot- oder Orangereflexe optisch reduzieren und sorgen für einen eleganten, modernen Look. Bei warmen Hautuntertönen darf Mink Brown etwas mehr Schokolade oder Kastanie enthalten. Dezente goldbraune Reflexe können dem Teint zusätzliche Wärme verleihen.

darf Mink Brown etwas mehr Schokolade oder Kastanie enthalten. Dezente goldbraune Reflexe können dem Teint zusätzliche Wärme verleihen. Bei neutralen Hautuntertönen funktioniert eine ausgewogene Mischung aus kühlen und warmen Nuancen besonders gut. Hier lässt sich die Farbe individuell abstimmen.

Auch die Augenfarbe spielt eine Rolle: Zu grünen Augen können sanfte Kastanienreflexe besonders schön aussehen, während blaue oder graue Augen durch kühlere Brauntöne betont werden. Braune Augen harmonieren wiederum mit fast allen Varianten.

Influencerin Tamara Kalinic trägt die Haarfarbe in langen Wellen © Getty Images

Der wichtigste Trick für den Luxus-Look

So schön Mink Brown auch ist: Ohne Glanz verliert die Farbe schnell ihre besondere Wirkung. Denn gerade bei dunklen Haaren fallen trockene Spitzen, Frizz und eine unruhige Haaroberfläche besonders auf.

Deshalb setzen Coloristen bei solchen Looks häufig auf ein sogenanntes Hair Glossing. Dabei handelt es sich um eine Glanzbehandlung, die den Farbton auffrischen und die Haaroberfläche optisch glatter erscheinen lassen kann.

Auch zu Hause lässt sich der Effekt unterstützen. Feuchtigkeitspflege, ein guter Hitzeschutz und sparsam eingesetzte Haaröle helfen dabei, die Haare geschmeidig aussehen zu lassen. Besonders schön kommt Mink Brown bei einem glänzenden Blowout oder sanften Hollywood-Wellen zur Geltung, weil sich die unterschiedlichen Braunnuancen im Licht zeigen.

Warum wir Mink Brown diesen Herbst lieben

Nach auffälligen Blondtönen, starken Kontrasten und intensiven Haarfarben wirkt Mink Brown wie eine elegante Rückkehr zur Natürlichkeit. Die Farbe ist vielseitig, zeitlos und lässt sich sowohl zu minimalistischen Outfits als auch zu glamourösen Abendlooks kombinieren.

Besonders praktisch: Bei natürlich braunem Haar lässt sich der Trend oft schon durch eine dezente Farbveredelung oder ein Glossing umsetzen, ohne die gesamte Haarfarbe radikal verändern zu müssen.