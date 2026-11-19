Mit 57 Jahren sieht Jennifer Lopez noch immer beneidenswert aus. Doch was steckt hinter ihrem berühmten J.Lo-Glow? In einem neuen Podcast-Interview spricht die Sängerin überraschend offen über ihre Beauty-Routine – von einem besonderen Bade-Ritual über ihre Ernährung bis zu dem Workout, das ihren Körper verändert hat.

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Ob auf der Bühne, auf dem roten Teppich oder ungeschminkt auf Instagram: Jennifer Lopez scheint das Älterwerden wenig anhaben zu können. Im Podcast "Friends Keep Secrets" von Benny Blanco, Lil Dicky und Kristin Batalucco verriet die Sängerin jetzt, wie viel Disziplin, aber auch Selbstfürsorge tatsächlich hinter ihrem Aussehen steckt. Und eines wird schnell klar: Ihr Beauty-Geheimnis besteht längst nicht nur aus teuren Cremes und luxuriösen Treatments.

J.Los außergewöhnliches Beauty-Ritual: Zweimal täglich baden

Während andere morgens schnell unter die Dusche springen, nimmt sich Jennifer Lopez deutlich mehr Zeit für ihre Körperpflege. Die 57-Jährige verriet, dass sie tatsächlich zweimal täglich ein Bad nimmt – und daraus tagtäglich ein regelrechtes Wellness-Ritual macht.

"Ich benutze Bademilch und Salze. Ich nehme mir eine Rose aus dem Strauß und streue sie hinein", erzählt die Sängerin. Dazu kommen eine brennende Kerze und ätherische Öle, die für die richtige Atmosphäre sorgen.

Der luxuriöse Spa-Moment ist für Lopez ein fester Bestandteil ihres Alltags. Dabei geht es ihr nicht nur um Entspannung. Die Sängerin nutzt die Zeit im warmen Wasser auch, um ihre Gedanken zu ordnen. "Ich bekomme auch eine Menge kreative Ideen im Wasser", verrät sie.

Krafttraining statt Cardio: Das hat ihren Körper verändert

Auch beim Sport hat Jennifer Lopez ihre Routine über die Jahre angepasst. Früher setzte die Sängerin vor allem auf Cardio und Zirkeltraining, mittlerweile steht Krafttraining im Mittelpunkt.

Besonders während der Vorbereitungen für ihren Film "Hustlers" intensivierte sie ihr Training. Die körperlich anspruchsvolle Rolle und die freizügigen Outfits motivierten sie damals, noch konsequenter an ihrer Fitness zu arbeiten. "Das hat wirklich etwas für mich verändert", erklärt Lopez im Podcast.

Bereits in einem Interview mit der US-amerikanischen ELLE hatte sie Anfang des Jahres verraten, dass sie seit rund acht Jahren regelmäßig Gewichte hebt. Dabei gehe es ihr inzwischen weniger um eine möglichst schlanke Figur, sondern vor allem um Muskelkraft. Heute fühlt sie sich sogar stärker als mit 20 oder 30 Jahren.

Fisch, Gemüse und viel Protein: So ernährt sich J.Lo

Neben ihrem Trainingsprogramm achtet Lopez bewusst darauf, was auf ihrem Teller landet. Im Podcast nennt sie vor allem zwei Lebensmittelgruppen, die regelmäßig auf ihrem Speiseplan stehen: Fisch und viel grünes Gemüse.

Auch ihre Ernährung hat sie mit zunehmendem Alter umgestellt. Während sie früher problemlos größere Mengen Kohlenhydrate essen konnte, achtet sie heute verstärkt auf ausreichend Protein und Gemüse. Eine Ernährungsweise, die ihr dabei helfen soll, ihre Muskelmasse zu erhalten.

Ganz auf Genuss verzichtet die zweifache Mutter allerdings nicht. Im Podcast spricht sie auch über ihre selbst gemachten Kekse beziehungsweise ihren Keksteig, den sie "J-Dough" nennt. Strenge Verbote scheinen für sie also nicht zum Beauty-Konzept zu gehören.

Ihr wichtigster Hautpflege-Tipp? Konsequenz!

Natürlich spielt auch Hautpflege eine große Rolle. Schließlich hat Lopez mit JLo Beauty längst ihre eigene Kosmetikmarke gegründet. Besonders Seren gehören zu ihren bevorzugten Pflegeprodukten.

Ihr eigentlicher Beauty-Tipp ist allerdings weniger glamourös: Konsequenz. In einem Instagram-Video aus ihrer Badewanne, erklärte sie, dass schöne Haut nicht einfach von selbst entstehe, sondern tägliche Pflege erfordere.

Ihre Routine umfasst eine gründliche Reinigung, ein Serum, Augencreme, Feuchtigkeitspflege sowie spezielle Pflegeprodukte für Lippen und Hals. Morgens beginnt sie wieder von vorne. Auch Sonnenschutz zählt seit ihrer Jugend zu ihren wichtigsten Beauty-Gewohnheiten.

Ihr berühmter Glow ist damit wohl weniger das Ergebnis eines einzelnen Wundermittels als vielmehr einer konsequenten Routine. Und vielleicht ist genau das der beste Beauty-Tipp der 57-Jährigen: Sich jeden Tag bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen – selbst wenn es nur für ein Bad mit Rosenblättern reicht.