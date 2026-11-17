Robert Pattinsons Frisur sorgt für immer mehr Aufmerksamkeit. Die Suchanfragen nach seinem markanten Wuschel-Look steigen rasant.

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Zerzaust, lässig und trotzdem verdammt gut gestylt: Robert Pattinsons Frisur hat absolutes Wiedererkennungspotenzial. Und offenbar wollen immer mehr Männer genau diesen Look. Neue Suchdaten zeigen, dass das Interesse an den Haaren des Hollywood-Stars ordentlich steigt. Wir verraten dir, was den Schnitt ausmacht und wie du ihn beim nächsten Friseurbesuch bekommst.

Hype um Pattinsons Haare: Suchanfragen steigen deutlich

Ob als Schauspieler, Stilikone oder neuer James Bond – Robert Pattinson sorgt nicht nur auf der Leinwand für Aufmerksamkeit. Auch seine Frisur scheint es vielen angetan zu haben. Eine aktuelle Analyse der Buchungsplattform Fresha zeigt, wie stark das Interesse an seinem Look zuletzt gestiegen ist. Die Daten basieren auf Suchtrends des Analysedienstes Glimpse vom 16. November 2026.



Besonders auffällig sind diese Zahlen:

• "Robert Pattinson hair": Rund 6.000 Suchanfragen pro Monat, ein Plus von 27 Prozent im Jahresvergleich.

• "Robert Pattinson look": 4.000 Suchanfragen im vergangenen Monat – eine Steigerung um 165 Prozent.

• "James Bond hair": Rund 6.000 monatliche Suchanfragen, 147 Prozent mehr als im Vorjahr.

• "James Bond haircut": Die Suchanfragen stiegen um satte 257 Prozent.



Die Zahlen sind gerundete Trendschätzungen und zeigen vor allem eines: Der lässige Wuschel-Look ist gefragter denn je.

Was macht den Robert-Pattinson-Look eigentlich aus?

. © FilmMagic

Der Trick liegt darin, dass die Frisur gleichzeitig unordentlich und kontrolliert aussieht. Das Haar fällt locker, einzelne Strähnen sind voneinander getrennt und am Oberkopf bleibt genügend Volumen. Besonders wichtig ist die Bewegung: Statt streng gegelt oder akkurat frisiert zu wirken, soll das Haar möglichst natürlich aussehen.



Danielle Louise, Haar- und Beauty-Expertin bei Fresha, erklärt, worauf es beim Styling ankommt: "Was diesen Style so attraktiv macht, ist die Bewegung. Vorne gibt es Volumen, und die Strähnen weisen eine feine Trennung auf, doch das Haar bleibt jederzeit greifbar."



Der häufigste Fehler? Zu viel Stylingprodukt. Wer jede einzelne Strähne an Ort und Stelle fixieren möchte, nimmt der Frisur genau das, was sie ausmacht: ihre Lässigkeit.

So bekommst du den Schnitt beim Friseur

Wer mit Pattinsons Frisur zum Friseur geht, sollte nicht einfach nur "Wuschel-Look" sagen. Denn entscheidend ist die richtige Länge und Struktur. Die Expertin empfiehlt folgende Punkte:

• Referenzfoto mitbringen: Pattinson hat im Laufe der Jahre unterschiedliche Frisuren getragen. Zeig deinem Friseur am besten ein Foto, auf dem sowohl Vorder- als auch Seitenansicht gut zu erkennen sind.

• Oben genügend Länge lassen: Damit das Haar locker fallen kann, braucht es am Oberkopf ausreichend Länge. Wird hier zu viel weggenommen, wirkt der Schnitt schnell stachelig statt lässig.

• Textur statt perfekter Kanten: Einzelne Strähnen sollen sich voneinander abheben können. Der Schnitt sollte deshalb Bewegung ermöglichen und nicht zu akkurat wirken.

• Den eigenen Haartyp berücksichtigen: Feines Haar braucht eher Volumen am Ansatz, kräftiges Haar kann etwas ausgedünnt werden. Auch natürliche Wellen lassen sich wunderbar in den Look integrieren.

Das Styling: So gelingt der Wuschel-Look zu Hause

. © Getty Images

Die gute Nachricht: Für Pattinsons Frisur brauchst du weder eine halbe Stunde im Badezimmer noch einen ganzen Schrank voller Stylingprodukte. Entscheidend ist die richtige Reihenfolge.



1. Haare vorbereiten: Nach dem Waschen das Haar vorsichtig mit einem Handtuch trocknen und einen Hitzeschutz auftragen.



2. Volumen föhnen: Föhne das Haar bei niedriger bis mittlerer Temperatur und hebe es dabei mit den Fingern am Ansatz leicht an. So entsteht Volumen, ohne dass die Frisur zu streng aussieht.



3. Naturwellen betonen: Hast du von Natur aus Wellen oder Locken, kannst du einen Diffusor auf niedriger Stufe verwenden. So bleibt die natürliche Struktur erhalten.



4. Stylingprodukt sparsam verwenden: Eine kleine Menge matte Paste oder Stylingcreme zwischen den Handflächen verreiben und locker in die Haare einarbeiten. Besonders die vorderen Strähnen kannst du damit etwas definieren.



5. Nicht überstylen: Jetzt kommt der wichtigste Schritt: Lass die Haare in Ruhe! Der Look soll schließlich nicht aussehen, als hättest du jede einzelne Strähne minutenlang zurechtgelegt.