150 Dollar für Lipbalm! Jennifer Lopez erntet Shitstorm für Luxus-Lippenpflege

150 Dollar für einen Lipbalm? Jennifer Lopez sorgt mit einer Luxus-Lippenpflege ihrer Beauty-Marke für Aufregung. Doch nicht nur der stolze Preis bringt das Netz zum Toben, auch der Werbeclip wird heftig kritisiert. Was hinter dem Shitstorm steckt.

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Ein bisschen Glanz für die Lippen und ein ziemlich stolzer Preis: Jennifer Lopez sorgt mit einem neuen Produkt ihrer Beauty-Marke JLo Beauty für Aufregung. Die Sängerin bringt einen limitierten Lipbalm auf den Markt, der mit Swarovski-Kristallen verziert ist. Kostenpunkt: satte 150 US-Dollar. Im Netz hagelt es dafür allerdings nicht nur Begeisterung, sondern jede Menge Spott.

Ein Lipbalm für 150 Dollar – was steckt dahinter?

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Das Produkt trägt den Namen "Beso Bling" und ist eine besonders luxuriöse Sonderedition des regulären Beso Balm von JLo Beauty. Während die ursprüngliche Lippenpflege für 19 US-Dollar erhältlich ist, kostet die mit Kristallen verzierte Version 150 Dollar. Der Balm enthält acht Milliliter und soll die Lippen pflegen und ihnen einen glänzenden Look verleihen.



Das Besondere ist allerdings weniger die Formel als die Verpackung: Die drei limitierten Designs sind mit Swarovski-Kristallen verziert und sollen unterschiedliche Kapitel aus Jennifer Lopez' Karriere widerspiegeln. "The Dancer", "The Singer" und "The Star" heißen die Varianten. Auch die Düfte sind unterschiedlich: Crisp Apple, Cherry Noir und Coco Dream.



Die Idee dahinter: Der Lipbalm soll nicht nur Beauty-Produkt, sondern auch Sammlerstück sein. Bestellungen sollen laut Markenwebsite ab dem 23. November 2026 verschickt werden.

Shitstorm wegen Preis und KI-Werbung

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Doch statt eines glamourösen Beauty-Hypes löste die Kampagne in sozialen Netzwerken eine ziemlich heftige Reaktion aus. Neben dem Preis steht vor allem der Werbeclip in der Kritik. Dieser wirkt laut Medienberichten KI-generiert und zeigt die glitzernden Lipbalm-Döschen zwischen Früchten und Straßenszenen in New York und Los Angeles.



User:innen bemängeln dabei vor allem die künstlich wirkenden Bilder und offensichtlichen Fehler in der Darstellung. In den Kommentaren wird der Clip als "seelenlos" und billig kritisiert. Eine Nutzerin oder ein Nutzer bezeichnete die Werbung sogar als perfekte Kampagne für ein Produkt, das selbst als "tacky" – also geschmacklos oder protzig – empfunden werde.



Besonders irritierend finden viele offenbar die Kombination: Ein Produkt, das als exklusives Luxusobjekt vermarktet wird, wird mit einem Werbevideo beworben, das auf manche eher lieblos und schnell produziert wirkt.

Luxus oder völlig überteuert?

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Die Diskussion wirft auch eine grundsätzliche Frage auf: Wie viel darf ein Beauty-Produkt kosten – und ab wann bezahlt man eigentlich nur noch für den Namen? 150 Dollar für acht Milliliter Lippenpflege sind jedenfalls eine Ansage. Zum Vergleich: Der reguläre Beso Balm kostet laut Marke 19 Dollar.



JLo Beauty setzt bei der Sonderedition offenbar bewusst auf den Sammlerwert und die prominente Markenidentität. Die Swarovski-Verzierungen sollen aus einem alltäglichen Beauty-Produkt ein kleines Luxus-Accessoire machen. Ob das den Preis rechtfertigt, darüber sind sich die User:innen im Netz allerdings alles andere als einig.



Jennifer Lopez selbst hat sich zu den aktuellen Reaktionen bislang nicht öffentlich geäußert. Der Shitstorm zeigt jedoch, dass selbst ein prominenter Name und eine ordentliche Portion Glitzer nicht automatisch für Begeisterung sorgen.