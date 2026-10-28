"Möchte eine sexy Mama sein": Jennifer Lawrence enthüllt Beauty-OP-Pläne

Nach zwei Schwangerschaften hat sich Jennifer Lawrences Körper verändert und die Oscar-Preisträgerin macht kein Geheimnis daraus, dass sie beim Schönheits-Doc ein wenig nachhelfen ließ. Auch für die Zukunft schließt sie weitere Eingriffe nicht aus.

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Während viele Stars ihr makelloses Aussehen auf "viel Wasser" und "gute Gene" schieben, spricht Jennifer Lawrence offen über ihre Beauty-Eingriffe. In einem aktuellen Cover-Interview mit dem US-Magazin The Cut, das anlässlich des Launches ihrer neuen Haarpflegemarke erschien, plaudert die Hollywood-Schauspielerin aus dem Nähkästchen und verrät, dass sie eine "sexy Mama" sein will, wenn sie ihre Jungs morgens zur Schule bringt.

Brust-OP nach Baby Nummer zwei

Seit 2019 ist Jennifer Lawrence mit dem Galeristen Cooke Maroney verheiratet. Das Paar hat zwei kleine Söhne, darunter den im Jahr 2022 geborenen Cy. Doch zwei Schwangerschaften hinterlassen Spuren. Nachdem sich ihr Körper nach der ersten Geburt noch relativ schnell erholt hatte, war das nach Baby Nummer zwei plötzlich anders: "Nichts sprang zurück", erzählte die Schauspielerin ganz unverblümt.

Cooke Maroney und Jennifer Lawrence © CBS via Getty Images

Die Konsequenz für den Hollywood-Star? Jennifer Lawrence bestätigte, dass sie sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes einer Brust-Operation unterzogen hat. Schon 2025 hatte sie im Magazin The New Yorker angedeutet, einen solchen Eingriff zu planen, unter anderem im Hinblick auf anstehende Filmdrehs. Nun ist der Eingriff vollbracht, und Lawrence fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut.

"Wenn ich die Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die alles im Griff hat – auch wenn ich gerade erst aufgewacht bin und überhaupt nichts im Griff habe", scherzte sie.

Baby-Botox und Facelift-Pläne für die Zukunft

Doch bei der Oberweite bleibt es nicht. Um sich ihr frisches Aussehen zu bewahren, greift Lawrence auf sogenanntes "Baby-Botox" zurück. Die deutlich schwächere Dosierung des Nervengiftes entspannt gezielt kleine Fältchen, erhält aber ihre natürliche Mimik. Für sie als Schauspielerin ist das extrem wichtig, um auf der Leinwand weiterhin Emotionen zeigen zu können. Auch mit einer trendigen Wangenfett-Entfernung (Buccal-Fat-Removal) habe sie bereits geliebäugelt, scherzte aber, dass sie das wohl nicht tun werde, da es einfach „jeder sofort sehen würde“.

Jennifer Lawrence © Getty Images

Das größte Beauty-Projekt steht ihr allerdings noch bevor. Wie The Cut berichtet, macht Lawrence keinen Hehl daraus, dass sie für die Zukunft bereits ein Facelift fest eingeplant hat. Schon im vergangenen Jahr bewies sie ihren gewohnt frechen Humor, als sie auf die Frage nach einem größeren Facelift-Eingriff à la Kris Jenner schlagfertig konterte: "Nein, aber glaubt mir, das werde ich noch tun!"

Mit ihrer erfrischenden Offenheit hebt sich Jennifer Lawrence klar von der glamourösen Scheinwelt Hollywoods ab und genau diese ungeschönte Ehrlichkeit macht sie doch so sympathisch.