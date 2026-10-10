Sylvie Meis, Jorge González & Co.: Das waren die MADONNA BEAUTY DAYS 2026

Zwei Tage voller Beauty & Tausende ließen sich verwöhnen! Star-Talks, Beauty-Neuheiten und jede Menge Inspiration: Die MADONNA Beauty Days vereinten in der Wiener METAStadt prominente Gäste, internationale Brands und so viele Masterclasses wie noch nie.

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Über 5.000 Gäste machten die METAStadt Wien am 9. und 10. Oktober zum Beauty-Hotspot des Landes. Vom Gespräch mit dem TV-Star bis zum neuen Lieblingsduft, vom Styling-Tipp bis zur persönlichen Pflegeberatung: Die MADONNA Beauty Days boten am Freitag und Samstag zahlreiche Möglichkeiten, die Beauty-Welt zu entdecken. Auf der Bühne wurde diskutiert und geschminkt, an den Ständen ausprobiert und beraten – und in den Masterclasses konnten die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden.

Mega-Ansturm auf die MADONNA BEAUTY DAYS 2026 © Philipp Lipiarski

Schon der Freitag brachte prominente Highlights

Den Auftakt hatte am Freitag Sylvie Meis mit ihrem Talk über Karriere und Selbstbewusstsein geprägt. Boris Entrup und Florian Ferino zeigten Make-up-Techniken direkt auf der Bühne. Gespräche mit Expertinnen und Experten aus Beauty-Business, Medizin und Gesundheitsvorsorge ergänzten den ersten Tag.

Sylvie Meis © Philipp Lipiarski

Jorge González und Evelyn Burdecki auf der Bühne

Zu den Höhepunkten am Samstag zählte der Auftritt von Jorge González. Der Choreograf und TV-Juror sprach mit Daniela Schimke über Selbstvertrauen und darüber, wie man sich in der eigenen Haut wohler fühlt.

Jorge González © Philipp Lipiarski

Auch Evelyn Burdecki war am zweiten Tag zu Gast. Im Gespräch ging es um ihren Karriereweg und die Rolle, die ihre unverwechselbare Persönlichkeit dabei spielt.

Evelyn Burdecki © Philipp Lipiarski

Karriere, Familie und die Zukunft der Hautpflege

Dr. Miriam Rehbein, Dermatologin und Gründerin von Doctor Mi, widmete sich mit Jenny Magin dem Alltag als Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Ein Gespräch über die Aufgaben und Ansprüche, die beide Rollen mit sich bringen.

Dr. Miriam Rehbein © Philipp Lipiarski

Ein weiteres Highlight war der Talk mit Dr. Sophie Imhof, die über Wissenschaftskommunikation sprach. Die Gründerinnen von Artem Oral Care beleuchteten Herausforderungen beim Aufbau eines Unternehmens. Dr. Olga und Dr. Yuliya Tayel von OMNIA Beauty beschäftigten sich mit Hautalterung und aktuellen Ansätzen aus der ästhetischen Medizin. Dazu kamen Modeimpulse von Tamara Dosch von comma und ein Live-Tutorial für Tages-Make-up.

Das waren die Stars auf der Bühne

Beauty Stage Talks 1 / 12 Sylvie Meis, Moderatorin, Model und Unternehmerin © Philipp Lipiarski Florian Ferino, Hair & Makeup Artist © Philipp Lipiarski Jenny Magin & Vera Doppler, CEO von A.N.D. Beauty © Philipp Lipiarski

Beauty-Stars 1 / 9 Jenny Magin, Sylvie Meis, Daniela Schimke © Philipp Lipiarski Florian Ferino © Philipp Lipiarski Kristina & Artur Worseg © Philipp Lipiarski

Beauty-Hotspots auf zwei Floors

Auch abseits der Bühne gab es viel zu entdecken. Auf dem Main Floor waren unter anderem A.N.D Beauty, BIPA, Doctor Mi, GARNIER, HYLO + skjur, lavera, L’Oréal Paris, Love Rose und PARSA Beauty vertreten. Die Markenstände boten Gelegenheit, Produkte kennenzulernen und sich direkt mit den Teams über Pflege, Make-up und persönliche Beauty-Fragen auszutauschen.

Der Loverose Cosmetics Stand war ein Publikums-Magnet © Philipp Lipiarski

Am Premium Floor präsentierten sich Alina Parfumerien, comma, Jean Paul Gaultier, Master Lin, Shiseido, Max Mara, ORIBE und YSL. Gemeinsam mit vielen weiteren Ausstellern machten sie das Wochenende zu einer Entdeckungsreise durch unterschiedliche Markenwelten – von Haarpflege und Styling bis zu Düften und Kosmetik.

Beauty-Hotspots 1 / 30 Master Lin © Philipp Lipiarski Parsa Beauty © Philipp Lipiarski Lavera © Philipp Lipiarski

Masterclasses: So viel Beauty-Wissen wie noch nie

So viele Masterclasses wie noch nie ergänzten heuer das Programm. MAC Cosmetics, WELEDA, ORIBE, BIPA, skjur, lavera, OMNIA Beauty und PARSA Beauty waren dabei, ebenso Shiseido und Master Lin. Die Workshops boten Raum für eigene Fragen, praktische Übungen und neue Ideen für die tägliche Beauty-Routine.

Beauty-Masterclasses 1 / 13 Weleda © Philipp Lipiarski Weleda © Philipp Lipiarski Parsa © Philipp Lipiarski

Auch kulinarisch bestens versorgt

Zwischen Stage Talks, Standbesuchen und Masterclasses blieb Zeit für eine genussvolle Pause. Für die kulinarische Begleitung sorgten unter anderem Resch & Frisch, Weinviertel DAC, Schlumberger, illy und Sarti. Ob Kaffee zwischendurch oder ein gemeinsamer Drink: Auch das Zusammensitzen gehörte zum Beauty-Wochenende.

Food & Beverage Highlights 1 / 13 Die Food&Beverage Area lockte zahlreiche Gäste an © Philipp Lipiarski Sarti Spritz © Philipp Lipiarski Naltu © Philipp Lipiarski

Eines steht fest: Nach diesem Mega-Beauty-Wochenende freuen wir uns schon auf nächstes Jahr!