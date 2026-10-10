Mega-Ansturm
Sylvie Meis, Jorge González & Co.: Das waren die MADONNA BEAUTY DAYS 2026
Über 5.000 Gäste machten die METAStadt Wien am 9. und 10. Oktober zum Beauty-Hotspot des Landes. Vom Gespräch mit dem TV-Star bis zum neuen Lieblingsduft, vom Styling-Tipp bis zur persönlichen Pflegeberatung: Die MADONNA Beauty Days boten am Freitag und Samstag zahlreiche Möglichkeiten, die Beauty-Welt zu entdecken. Auf der Bühne wurde diskutiert und geschminkt, an den Ständen ausprobiert und beraten – und in den Masterclasses konnten die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden.
Schon der Freitag brachte prominente Highlights
Den Auftakt hatte am Freitag Sylvie Meis mit ihrem Talk über Karriere und Selbstbewusstsein geprägt. Boris Entrup und Florian Ferino zeigten Make-up-Techniken direkt auf der Bühne. Gespräche mit Expertinnen und Experten aus Beauty-Business, Medizin und Gesundheitsvorsorge ergänzten den ersten Tag.
Jorge González und Evelyn Burdecki auf der Bühne
Zu den Höhepunkten am Samstag zählte der Auftritt von Jorge González. Der Choreograf und TV-Juror sprach mit Daniela Schimke über Selbstvertrauen und darüber, wie man sich in der eigenen Haut wohler fühlt.
Auch Evelyn Burdecki war am zweiten Tag zu Gast. Im Gespräch ging es um ihren Karriereweg und die Rolle, die ihre unverwechselbare Persönlichkeit dabei spielt.
Karriere, Familie und die Zukunft der Hautpflege
Dr. Miriam Rehbein, Dermatologin und Gründerin von Doctor Mi, widmete sich mit Jenny Magin dem Alltag als Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Ein Gespräch über die Aufgaben und Ansprüche, die beide Rollen mit sich bringen.
Ein weiteres Highlight war der Talk mit Dr. Sophie Imhof, die über Wissenschaftskommunikation sprach. Die Gründerinnen von Artem Oral Care beleuchteten Herausforderungen beim Aufbau eines Unternehmens. Dr. Olga und Dr. Yuliya Tayel von OMNIA Beauty beschäftigten sich mit Hautalterung und aktuellen Ansätzen aus der ästhetischen Medizin. Dazu kamen Modeimpulse von Tamara Dosch von comma und ein Live-Tutorial für Tages-Make-up.
Das waren die Stars auf der Bühne
Beauty Stage Talks
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Sylvie Meis, Moderatorin, Model und Unternehmerin
© Philipp Lipiarski
Florian Ferino, Hair & Makeup Artist
© Philipp Lipiarski
Jenny Magin & Vera Doppler, CEO von A.N.D. Beauty
© Philipp Lipiarski
Beauty-Stars
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Jenny Magin, Sylvie Meis, Daniela Schimke
© Philipp Lipiarski
Florian Ferino
© Philipp Lipiarski
Kristina & Artur Worseg
© Philipp Lipiarski
Beauty-Hotspots auf zwei Floors
Auch abseits der Bühne gab es viel zu entdecken. Auf dem Main Floor waren unter anderem A.N.D Beauty, BIPA, Doctor Mi, GARNIER, HYLO + skjur, lavera, L’Oréal Paris, Love Rose und PARSA Beauty vertreten. Die Markenstände boten Gelegenheit, Produkte kennenzulernen und sich direkt mit den Teams über Pflege, Make-up und persönliche Beauty-Fragen auszutauschen.
Am Premium Floor präsentierten sich Alina Parfumerien, comma, Jean Paul Gaultier, Master Lin, Shiseido, Max Mara, ORIBE und YSL. Gemeinsam mit vielen weiteren Ausstellern machten sie das Wochenende zu einer Entdeckungsreise durch unterschiedliche Markenwelten – von Haarpflege und Styling bis zu Düften und Kosmetik.
Beauty-Hotspots
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Master Lin
© Philipp Lipiarski
Parsa Beauty
© Philipp Lipiarski
Lavera
© Philipp Lipiarski
Masterclasses: So viel Beauty-Wissen wie noch nie
So viele Masterclasses wie noch nie ergänzten heuer das Programm. MAC Cosmetics, WELEDA, ORIBE, BIPA, skjur, lavera, OMNIA Beauty und PARSA Beauty waren dabei, ebenso Shiseido und Master Lin. Die Workshops boten Raum für eigene Fragen, praktische Übungen und neue Ideen für die tägliche Beauty-Routine.
Beauty-Masterclasses
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Weleda
© Philipp Lipiarski
Weleda
© Philipp Lipiarski
Parsa
© Philipp Lipiarski
Auch kulinarisch bestens versorgt
Zwischen Stage Talks, Standbesuchen und Masterclasses blieb Zeit für eine genussvolle Pause. Für die kulinarische Begleitung sorgten unter anderem Resch & Frisch, Weinviertel DAC, Schlumberger, illy und Sarti. Ob Kaffee zwischendurch oder ein gemeinsamer Drink: Auch das Zusammensitzen gehörte zum Beauty-Wochenende.
Food & Beverage Highlights
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Die Food&Beverage Area lockte zahlreiche Gäste an
© Philipp Lipiarski
Sarti Spritz
© Philipp Lipiarski
Naltu
© Philipp Lipiarski
Eines steht fest: Nach diesem Mega-Beauty-Wochenende freuen wir uns schon auf nächstes Jahr!
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