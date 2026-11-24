Glitzernde Haare wie in den 2000ern: Glitter Holiday Hair ist der perfekte Beauty-Trend für die Weihnachtszeit.

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Zur Weihnachtszeit darf es ruhig ein bisschen mehr Glamour sein! Passend zur festlichen Jahreszeit sorgt ein neuer Beauty-Trend für funkelnde Haare: Glitter Holiday Hair. Der Look erinnert an die glitzernden Y2K-Styles der 2000er-Jahre und macht selbst eine schlichte Frisur zum Hingucker. Das Beste daran? Für den funkelnden Effekt brauchst du weder teure Haarprodukte noch einen Termin beim Friseur. Ein pudriger Highlighter, eine Bürste und etwas Haarspray reichen bereits aus.

Glitter Holiday Hair: So funktioniert der Y2K-Look

Statt klassischem Haarglitzer kommt bei diesem Trend ein Produkt zum Einsatz, das wahrscheinlich ohnehin schon in deiner Make-up-Sammlung liegt: Highlighter. Am besten eignet sich ein schimmernder Puder-Highlighter. Je nach gewünschtem Effekt kannst du zu Champagner, Roségold, Silber oder einem kühlen Perlmuttschimmer greifen.



Das Ergebnis sind feine Glitzerpartikel, die sich über die Haarlängen verteilen und im Licht funkeln. Besonders schön wirkt der Look auf offen getragenem, glattem Haar, aber auch Wellen oder ein Sleek Bun bekommen damit ein festliches Upgrade.

So stylst du Glitter Holiday Hair selbst

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Für den Look brauchst du:



• einen pudrigen Highlighter mit Schimmer

• eine Haarklammer

• eine Bürste oder einen Kamm

• Haarspray zum Fixieren



Schritt 1: Haare vorbereiten



Kämme deine Haare zunächst gründlich durch. Für den Look eignen sich sowohl glatte als auch leicht gewellte Haare. Teile anschließend eine Haarpartie ab und fixiere den Rest mit einer Haarklammer.



Schritt 2: Highlighter auftragen



Du kannst entweder etwas Highlighter auf die Finger nehmen und ihn auf einer schmalen Haarpartie verteilen oder du klemmst die Strähne vorsichtig in die Highlighterdose und ziehst sie vom Ansatz runter zu den Spitzen durch die Dose. So verteilt sich der Schimmer gleichmäßig über die Haarlänge. Arbeite dich Strähne für Strähne vor, bis der gewünschte Glitzereffekt erreicht ist.



Schritt 3: Haare durchkämmen



Damit sich der Highlighter gleichmäßig verteilt, kannst du deine Haare anschließend vorsichtig durchkämmen. Verwende dafür am besten eine Bürste oder einen Kamm, den du nicht regelmäßig benutzt oder den du anschließend leicht reinigen kannst. Denn es können Highlighter-Rückstände darin zurückbleiben.



Schritt 4: Mit Haarspray fixieren



Zum Schluss fixierst du den Look mit etwas Haarspray. So bleibt der Schimmer besser im Haar und verteilt sich nicht so leicht auf Kleidung oder Schultern.

Für welche Anlässe eignet sich Glitter Holiday Hair?

Ob Weihnachtsfeier, Adventparty, Heiligabend oder Silvester: Glitter Holiday Hair ist perfekt für alle, die ihrem Look einen funkelnden Akzent verleihen möchten. Besonders schön kommt der Effekt bei Kerzenlicht und auf Partyfotos zur Geltung.