Von Zendaya über Harry Styles bis zu Prinzessin Kate: Die britische "Vogue" hat ihre Best-Dressed-Liste 2026 veröffentlicht. Darauf finden sich nicht nur Modeprofis, sondern auch Promi-Kids, Fußballstars und eines der stilvollsten Paare des Jahres.

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Wer regierte das Modejahr 2026? Für die britische "Vogue" ist die Antwort überraschend vielseitig: Auf ihrer aktuellen Best-Dressed-Liste stehen 50 Persönlichkeiten aus Film, Musik, Sport, Kunst und Königshaus. Dabei geht es nicht nur um große Designernamen oder perfekte Red-Carpet-Roben. Entscheidend ist laut der Mode-Bibel vor allem, ob jemand Kleidung mit Selbstbewusstsein trägt und einen Stil entwickelte, der unverwechselbar zur eigenen Persönlichkeit passt.

Die Auswahl ist kein klassisches Ranking mit einer Siegerin oder einem Sieger. Stattdessen würdigt "Vogue" 50 Menschen, die in diesem Jahr modisch besonders aufgefallen sind. Neben Fashion-Ikonen wie Zendaya, Kate Moss und Alexa Chung schaffen es deshalb auch Fußballstars wie Erling Haaland und Jude Bellingham sowie Prinz William und Prinzessin Kate auf die heißbegehrte Liste.

Robert Pattinson darf als neuer James Bond nicht fehlen

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Dass Robert Pattinson im schwarzen Anzug funktioniert, dürfte niemanden überraschen. 2026 zeigte der Schauspieler jedoch auch Mut zur Farbe. Besonders im Gedächtnis blieb sein pfirsichrosa Dior-Anzug, den er bei der Premiere für "The Drama" trug. In Venedig setzte er wiederum auf einen weißen Nadelstreifen-Look mit Gangsterfilm-Anmutung und kombinierte dazu lässige Wildleder-Slipper.

Pattinsons Stil lebt von diesem Spiel mit dem Unerwarteten: Die Silhouetten bleiben meist klassisch, Farben, Proportionen oder Accessoires brechen den Look jedoch bewusst auf. Damit beweist er, dass moderne Männermode weder langweilig noch verkleidet wirken muss. Die "Vogue" sieht darin offenbar bereits die perfekte Garderobe für seinen nächsten großen Auftritt als James Bond.

Zendaya bleibt die Königin des roten Teppichs

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Kaum ein Star perfektioniert das sogenannte Method Dressing so wie Zendaya. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Stylisten Law Roach macht sie aus jeder Premiere und jeder Preisverleihung ein eigenes Modeereignis. Zu ihren stärksten Looks 2026 zählte eine mit Kristallen besetzte Prada-Robe bei den Emmys. Für einen weiteren Auftritt wählte sie ein fast überirdisch wirkendes Kleid von Matières Fécales, das mit dramatischen Flügeln zum Kunstwerk wurde.

Gerade der Kontrast macht Zendayas Stil so faszinierend: Privat lebt sie mit Ehemann Tom Holland in Großbritannien vergleichsweise zurückgezogen, auf dem roten Teppich verwandelt sie sich dagegen regelmäßig komplett. Ihre Looks sind glamourös, experimentell und trotzdem nie stärker als die Frau, die sie trägt. Genau das macht sie seit Jahren zu einer der zuverlässigsten Modegrößen Hollywoods.

Harry Styles macht seinem Namen alle Ehre

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Harry Styles bleibt auch 2026 der Mann, der selbst die gewagtesten Kombinationen völlig selbstverständlich aussehen lässt. Bei seiner zwölf Abende umfassenden Wembley-Konzert-Serie setzte er auf maßgefertigte Bühnenlooks mit übergroßen Krawatten, extrem kurzen Shorts und Entwürfen großer Modehäuser sowie junger Londoner Labels. Bei den Grammys sorgte er mit einem hemdlosen Dior-Look für Aufsehen.

Sein Erfolgsrezept: Styles trägt Mode nicht mit ehrfürchtiger Distanz, sondern macht sie zu einem Teil seiner Show. Die Looks sind sexy, verspielt und bewusst ein wenig exzentrisch.

William und Kate: Mode als royale Diplomatie

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Prinz William und Prinzessin Kate werden von der "Vogue" gemeinsam als Paar gewürdigt. Besonders Kate beherrscht den Spagat zwischen royaler Repräsentation und zugänglicher Eleganz. Sie kombiniert langlebige Klassiker mit sorgfältig ausgewählten Designermodellen und setzt bei offiziellen Anlässen immer wieder modische Botschaften.

Als Schlüssellook nennt das Magazin Kates Outfit von Tolu Coker und Williams traditionellen Morning Suit beim Empfang für den nigerianischen Präsidenten. Während Kate privat und bei sportlichen Terminen gerne auf funktionale Outdoor-Klassiker setzt, sorgen ihre Abendroben und Schmuckstücke aus dem königlichen Archiv weiterhin für große Mode-Momente. Gemeinsam wirken die beiden dabei abgestimmt, ohne jemals im Partnerlook aufzutreten.

Romeo Beckham tritt modisch in die Fußstapfen seines Vaters

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Der Beckham-Nachwuchs ist längst nicht mehr nur wegen seines berühmten Nachnamens Gesprächsthema. Romeo Beckham war 2026 unter anderem für Burberry, Tommy Hilfiger und Willy Chavarria auf dem Laufsteg zu sehen. Für seine erste Met Gala trug er einen maßgeschneiderten Burberry-Anzug – für die "Vogue" sein stärkster Look des Jahres.

Seine Handschrift erinnert an die besten Stilphasen seines Vaters David: gehobene Streetwear, markante Lederdetails und ein selbstbewusster Mix aus Sportlichkeit und Luxus. Weil Romeo außerdem vor seinem Filmdebüt steht, dürfte sein Stil künftig noch stärker auf dem roten Teppich zu sehen sein.

Erling Haaland punktet mit Hermès statt Trikot

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Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland für Tore zuständig, abseits des Rasens fällt er mit einer erstaunlich luxuriösen Accessoire-Sammlung auf. Vor allem seine Hermès-Taschen haben es der "Vogue" angetan. Der norwegische Stürmer wurde damit prompt zum Stilvorbild.

Als besten Look nennt das Magazin Haalands klassischen Smoking bei der Hochzeit seines Teamkollegen Gianluigi Donnarumma. Selbst scheinbare Nebensächlichkeiten sind bei ihm durchdacht: Vor seinem Buzz Cut stammten sogar seine Haargummis von der koreanisch-norwegischen Marke Kknekki. Haaland nimmt sich selbst nicht immer ernst – seine Accessoires dafür umso mehr.

Dua Lipa und Callum Turner sind das Modepaar des Jahres

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Bei Dua Lipa und Callum Turner war 2026 nicht nur der Sommer voller Liebe, sondern auch die Hochzeit ein modischer Höhepunkt. Dua Lipas Chanel-Brautkleid bestand aus 480.000 Perlen und 25.000 Federn. Allein die Handarbeit soll 1.155 Stunden gedauert haben. Das Ergebnis: eine Couture-Robe, die ebenso glamourös wie außergewöhnlich war.

Callum Turner sagte in einem Smoking von Louis Vuitton Ja und bewies auch bei seinen übrigen Auftritten, dass makellose Schnitte nicht steif wirken müssen. Gemeinsam liefern die beiden genau jene Art von Paar-Stil, die harmoniert, ohne inszeniert auszusehen. Kein Wunder, dass die "Vogue" sie als gemeinsames Best-Dressed-Duo aufnimmt.

Diese 50 Persönlichkeiten stehen auf der Best-Dressed-Liste

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Persönlicher Stil schlägt Perfektion

Die Liste zeigt vor allem, wie breit der Begriff "gut angezogen" inzwischen ist. Zwischen Kates royaler Eleganz, Harry Styles’ winzigen Shorts, Zendayas Couture-Momenten und Erling Haalands Birkin-Sammlung gibt es kaum einen gemeinsamen Dresscode. Was sie verbindet, ist vielmehr die Konsequenz, mit der sie ihren eigenen Stil tragen. 2026 geht es nicht darum, möglichst makellos auszusehen – sondern darum, in jedem Look unverkennbar man selbst zu bleiben.