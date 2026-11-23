Kim Kardashian zog beim Formel-1-Wochenende in Las Vegas alle Blicke auf sich und das nicht nur wegen ihrer Beziehung zu Lewis Hamilton. Mit gleich mehreren hautengen Lederlooks rückt sie einen polarisierenden Modetrend zurück ins Rampenlicht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn jemand einen längst vergessen geglaubten Modetrend wieder salonfähig machen kann, dann wohl Kim Kardashian. Beim Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas zeigte sich der Reality-Star am Wochenende von seiner besonders extravaganten Seite. Um ihren Freund Lewis Hamilton zu unterstützen, setzte die 46-Jährige auf eine Extraportion Leder und verhilft dem polarisierenden Trend damit zu einem fulminanten Comeback.

Kim setzt auf Leder von Kopf bis Fuß

Kim Kardashian © Getty Images

Schon bei ihrem ersten Auftritt am Freitag zog Kim Kardashian sämtliche Blicke auf sich. Ihr Outfit: eine auffällige rote Lederhose aus der Dior-Kollektion von John Galliano aus dem Jahr 2003. Besonders extravagant waren die Schnürdetails entlang der Beine, die dem Look eine korsettartige Optik verliehen. Dazu kombinierte sie ein weißes Top und einen langen schwarzen Ledermantel, der ihre Kurven gekonnt betonte. Doch damit war das Leder-Spektakel noch lange nicht vorbei.

Kim Kardashian © Getty Images

Am folgenden Tag legte Kim nach und präsentierte gleich zwei weitere Looks. Zunächst erschien sie in einem feuerroten Ensemble von Chrome Hearts: eine eng geschnittene Lederjacke mit tiefem Ausschnitt, dazu eine passende ausgestellte Hose, eine rote Tasche und spitze High Heels. Später wechselte sie in eine schwarze Variante mit ähnlich körperbetonter Silhouette.

Kim Kardashian © Getty Images

Der polarisierende Trend der 2010er ist zurück

Kims Looks erinnern an eine Modeära, die vielen Fashion-Fans noch bestens in Erinnerung sein dürfte: die 2010er-Jahre. Damals gehörten enge Lederleggings, glänzende Lederhosen und körperbetonte Looks zu den auffälligsten Trends. Für die einen waren Lederleggings ein absolutes Must-have, für andere schlicht zu viel des Guten. Der Look galt als gewagt, manchmal sogar als modischer Fehltritt.

Jetzt scheint Kim Kardashian genau diesen kontroversen Stil wieder aufleben zu lassen, allerdings mit einem entscheidenden Upgrade. Statt einfacher Lederleggings setzt sie auf durchdachte Designer-Ensembles, Vintage-Pieces und markante Accessoires. Das Ergebnis wirkt weniger nach Party-Outfit aus dem Jahr 2012 und mehr nach selbstbewusstem High-Fashion-Statement.

Liebes-Support für Lewis

Natürlich war Kim nicht nur wegen der Mode in Las Vegas. Die Unternehmerin unterstützte ihren Freund Lewis Hamilton, der für Ferrari an den Start ging. Kim begleitete Hamilton bereits zu mehreren Rennwochenenden, darunter nach Monaco und Singapur. In Las Vegas machte sie erneut deutlich, dass sie im Formel-1-Paddock nicht vor modischen Statements zurückschreckt.

Sportlich lief das Wochenende für Hamilton allerdings weniger glamourös: Nach Platz zwölf im Qualifying beendete der Brite das Rennen auf Rang sieben.