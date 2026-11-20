Weihnachtlich, verspielt und ziemlich verführerisch: Sydney Sweeney stimmt mit ihrer Lingerie-Marke Syrn auf die Festtage ein.

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Für die neue Holiday-Kampagne posiert die Schauspielerin in einem weißen Spitzen-Set vor einer winterlichen Kulisse und präsentiert damit den nächsten Drop ihrer Marke.



Auf den neuen Bildern zeigt sich Sydney Sweeney in einem weißen Neckholder-BH aus Spitze, kombiniert mit einem passenden Höschen. Dazu trägt sie transparente Overknee-Strümpfe und weiße High Heels. Roter Lippenstift, glamouröse Locken und ein Retro-Hairstyle machen den Look komplett. Die Kulisse erinnert an ein verschneites Winter Wonderland: Mit roten Stoffen, weißen Fell-Details und weihnachtlichen Accessoires bekommt das Shooting einen festlichen Vintage-Touch.

"Seductress Season": Das steckt hinter der neuen Kampagne

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Die neue Bildstrecke gehört zur Holiday-Kollektion von Syrn und steht unter dem Motto "Seductress". Sweeney trägt dabei den "Starlet Halter Bra" und das passende "The Hint Bikini"-Höschen in der Farbe "Pillow Fight".



Mit dem neuen Drop setzt Syrn seine weihnachtliche Kampagne fort. Bereits Ende Oktober hatte die Marke ihre Holiday-Kollektion mit verschiedenen Themenwelten angekündigt. Neben "Comfy" sollen auch die Kategorien "Seductress", "Playful" und "Romantic" für unterschiedliche Styles und Stimmungen sorgen.

Sydney Sweeney baut ihre Lingerie-Marke weiter aus

Syrn ist Sweeneys eigenes Lingerie-Label, das sie Anfang 2026 gestartet hat. Mit der Marke möchte die Schauspielerin nicht nur selbst vor der Kamera stehen, sondern unterschiedliche Designs und Passformen präsentieren. Die neuen Kampagnen setzen dabei stark auf ihre persönliche Inszenierung und einen Mix aus Retro-Glamour, verspielten Details und selbstbewussten Looks. Laut einem Bericht von "Page Six" soll Syrn zuletzt auch geschäftlich an Fahrt aufgenommen haben: Demnach verdoppelte die Marke ihren Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal.

Kontroverse rund um Syrn-Weihnachtskampagne

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Ganz ohne Kontroversen verlief die Christmas-Kampagne allerdings nicht. Bereits Ende Oktober musste Sydney Sweeney für einen anderen Teil der Werbeaktion Kritik einstecken. Darin schlüpfte sie unter anderem in die Rolle von Cindy Lou Who aus "How the Grinch Stole Christmas". Die Figur ist im Original ein kleines Mädchen. Dass Sweeney die kindlich konnotierte Filmfigur im Rahmen der Werbung für ihre Lingerie-Marke aufgriff, stieß einigen User:innen sauer auf. In den Kommentaren wurde ihr vorgeworfen, eine Kinderfigur zu sexualisieren.