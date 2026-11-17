Die Filmwelt steht kopf, seit feststeht, dass Robert Pattinson als neuer James Bond die Nachfolge von Daniel Craig antritt. Unter der Regie von Denis Villeneuve beginnt nun das große Rätselraten um die weibliche Hauptrolle an der Seite des berühmtesten Geheimagenten der Kinogeschichte.

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Die Entscheidung für Robert Pattinson schlug in der Filmbranche wie eine Bombe ein. Zuvor galten Namen wie Jack Lowden, Callum Turner und ein geheimnisvoller dritter Kandidat als Favoriten auf der Shortlist, ehe Pattinson das Rennen machte. Unter der Regie von Star-Regisseur Denis Villeneuve sollen die Dreharbeiten für das 26. Bond-Abenteuer im Laufe des Jahres 2027 anlaufen. Nachdem Amazon den Traditions-Konzern übernommen hat, richtet sich das Augenmerk nun voll auf die Besetzung des neuen Bond-Girls. Über Jahrzehnte prägten Ikonen wie Ursula Andress, Michelle Yeoh, Jane Seymour, Eva Green, Trina Parks, Halle Berry und zuletzt Léa Seydoux das Franchise.

Die heißesten Anwärterinnen im Überblick

Als absolute Wunschkandidatin wird Sydney Sweeney gehandelt, die bereits den Ritterschlag von Ex-Bond-Girl Trina Parks erhielt. Amazon-Chef Jeff Bezos soll sich persönlich für die Blondine starkmachen, während Sweeney gegenüber Variety vorsichtig abwartete und meinte, alles hänge vom Drehbuch ab.

Hinter Sweeney lauert Moderatorin Maya Jama, die nach ihrem Ausstieg bei Love Island und einem Millionendeal mit Netflix bei den Buchmachern mit einer Top-Quote von 5 zu 1 gehandelt wird. Auch Supermodel Kendall Jenner liebäugelt mit dem Rollenwechsel ins Schauspielfach. Experten wie Nick Ede sehen in ihr eine moderne Nachfolgerin von Ursula Andress, die das Franchise für ein weltweites Millionenpublikum öffnen könnte.

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Ganz oben auf den Wettzetteln rangiert zudem Margaret Qualley mit einer Quote von 2 zu 1, die nach Erfolgen in The Substance und Poor Things perfekt in Villeneuves cineastisches Profil passt. Bridgerton-Star Simone Ashley zeigte sich ebenfalls offen für ein 007-Engagement oder die Rolle als Miss Moneypenny.

Margaret Qualley © Variety via Getty Images

Weitere Promi-Damen und Moneypenny im Rennen

Auch die britische Serienschauspielerin Michelle Keegan aus Fool Me Once bleibt bei Wettanbietern im Gespräch, nachdem ihr Ehemann Mark Wright öffentlich für sie warb. Popsängerin Dua Lipa, die bereits in Argylle und Barbie Kinoluft schnupperte, hofft ebenfalls auf einen Schauspiel-Part oder den offiziellen Titelsong.

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Für die ikonische Rolle der Vorzimmerdame Miss Moneypenny gilt derweil Jodie Turner-Smith als klare Favoritin, um die Nachfolge von Naomie Harris anzutreten.