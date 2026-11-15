Eros Ramazzotti: Liebesgerüchte um diese fesche Boxerin

Liebes-Spekulationen um Eros Ramazzotti: Neue Paparazzi-Bilder aus Mailand zeigen den italienischen Sänger vertraut mit der 36-jährigen Profiboxerin Federica Monacelli.

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Der für seine romantischen Balladen bekannte italienische Musiker Eros Ramazzotti sorgt für neue Schlagzeilen um sein Privatleben. Nach Berichten mehrerer Medien soll der 63-Jährige mit der italienischen Boxerin Federica Monacelli liiert sein.

Küsse in Mailand

Anlass für die Spekulationen bieten Paparazzi-Aufnahmen aus Mailand, die von der "Bild"-Zeitung veröffentlicht wurden. Die Fotos zeigen einen Mann, bei dem es sich um den Sänger handeln soll, gemeinsam mit der 36-jährigen Sportlerin auf offener Straße – einschließlich eines Moments, der wie ein flüchtiger Kuss wirkt.

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Berichte italienischer Medien

Die Gerüchte über eine Liaison kursierten bereits in den vergangenen Tagen in Italien. Sowohl die italienische Ausgabe des Magazins "Elle" als auch die Tageszeitung "Gazzetta di Parma" berichteten über ein mögliches Verhältnis der beiden. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang jedoch nicht; weder der Künstler noch die Sportlerin haben sich öffentlich zu den Meldungen geäußert.

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Blick auf frühere Beziehungen

In der Vergangenheit stand das Beziehungsleben des Stars wiederholt im Fokus der Öffentlichkeit:

Ehe mit Michelle Hunziker: Von 1998 bis 2009 war er mit der Moderatorin verheiratet, aus der Ehe stammt die gemeinsame Tochter Aurora.

Bund mit Marica Pellegrinelli: Zwischen 2014 und 2019 führte er eine Ehe mit dem Model, aus der Tochter Raffaela und Sohn Gabrio hervorgingen.

Partnerschaft mit Dalila Gelsomino: Nach der zweiten Scheidung folgte eine rund zwei Jahre andauernde Liaison mit dem Model.

Ob sich aus den aktuellen Mailänder Aufnahmen tatsächlich eine feste Verbindung entwickelt hat, bleibt vorerst offen.