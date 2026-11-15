Brand-Opfer bricht Schweigen: "War 16 und Jungfrau"

Die Britin Mia Latter erhebt schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den kürzlich verurteilten Comedian Russell Brand.

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Bislang äußerte sich Mia Latter ausschließlich unter dem Decknamen "Alice", nun hat die heute 37-Jährige im Gespräch mit der britischen "Times" erstmals ihre Identität offengelegt. Sie wirft dem kürzlich verurteilten britischen Entertainer Russell Brand vor, sie während einer Beziehung im Jahr 2006 sexuell und emotional missbraucht zu haben.

Kennenlernen im Alter von 16

Die Schilderungen zeichnen ein Bild von Machtgefälle und Übergriffen:

Erstkontakt in London: Sie traf den damals 30-jährigen TV-Star bei einem Einkaufsbummel, woraufhin er sie trotz Kenntnis ihres Alters von 16 Jahren zum Essen einlud. "Ich dachte, sobald ich sage: 'Ich bin 16', würde er mich blockieren." Aber stattdessen lud er sie zum Essen ein.

Erzwungene Handlungen: In seiner Wohnung bedrängte er sie wiederholt und zwang sie zu Handlungen, bei denen sie weinte und erst durch körperliche Gegenwehr entkam.

Einschneidende Lebensfolgen: Nach dem Ende der dreimonatigen Verbindung brach sie die Schule ohne Abschlussprüfungen ab und litt an diagnostizierten Depressionen.

Mia Latter © Getty Images for Academy Museum

Schwere Vorwürfe über Übergriffe

Bereits im Jahr 2023 hatte Latter ihre Erfahrungen anonym öffentlich gemacht, woraufhin Brand sämtliche Anschuldigungen bestritt. Obwohl sie umfassend mit der Polizei kooperierte, fand ihr Fall keine Berücksichtigung im jüngsten Strafverfahren. "Er interessierte sich nicht für mich als Person. Ich hatte das Gefühl, dass das sein Fetisch ist. Er mochte mich, weil ich 16 und Jungfrau war."

Erleichterung über das Urteil

Am 5. November sprach ein Gericht den Entertainer wegen einer Vergewaltigung sowie dreier sexueller Übergriffe auf vier andere Frauen schuldig, woraufhin er eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten erhielt.

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Angesichts dieses Richterspruchs erklärte Latter: "Ich habe das Gefühl, dass endlich für Gerechtigkeit gesorgt wurde."