Schlager-Königin
Beatrice Egli lässt heute Wien zum Bestpreis schunkeln
"Ich weiß, dass in Österreich die Gute-Laune-Musik gut ankommt. Die Österreicher wissen einfach, wie feiern geht. Und ich weiß, heute wird hier ab Sekunde 3 nur noch getanzt, gelacht und gelebt!" Die Schweizer Schlager-Königin Beatricezeiht vor den österreichischen Fans den Hut und zündet heute ihre neue Hit-Show "Tanzen – Lachen – Leben" in der Wiener Stadthalle
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Ein XXL-Schlagerfeuerwerk für das Egli vom Opener "Voll unter Strom" bis zum Bombast-Finale "Ja zum Leben" über 35 Songs auf die Setliste setzt. Auch das Eurythmics-Cover "Sweet Dreams".
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