Beatrice Egli lässt heute Wien zum Bestpreis schunkeln

1+1 gratis! Deine letzte Chance auf Beatrice Egli in Wien. Heute Samstag (14. November) zündet die Schlager-Königin in der Wiener Stadthalle die Hit-Show "Tanzen – Lachen - Leben". Mit Ticket24.at bist Du zum Bestpreis dabei.

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"Ich weiß, dass in Österreich die Gute-Laune-Musik gut ankommt. Die Österreicher wissen einfach, wie feiern geht. Und ich weiß, heute wird hier ab Sekunde 3 nur noch getanzt, gelacht und gelebt!" Die Schweizer Schlager-Königin Beatricezeiht vor den österreichischen Fans den Hut und zündet heute ihre neue Hit-Show "Tanzen – Lachen – Leben" in der Wiener Stadthalle

Beatrice Egli liefert in Wien eine Bombast-Show mit XXL-Setlist. © Getty Images

Ein XXL-Schlagerfeuerwerk für das Egli vom Opener "Voll unter Strom" bis zum Bombast-Finale "Ja zum Leben" über 35 Songs auf die Setliste setzt. Auch das Eurythmics-Cover "Sweet Dreams".

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