oe24 schenkt Dir die neuen Hits von U2

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Platz1 für Irland. Was am Wochenende in der Nations League einer Katastrophe gleichkäme ist in den Charts nur allzu logisch. U2., der erfolgreichste irische Musikexport aller Zeiten, sichert sich mit dem neuen Album "Carnaval de Luz" wie erwartet Chart-Gold bei iTunes. Der bereits 12.Nummer eins Hit für Bono und Co. in Österreich und ein globaler Triumph. Das erste Album nach 9 Jahren Studio-Pause lacht ja aktuell in gleich 21Ländern von der Chart-Spitze.

Mit "Carnaval de Luz" kehren U2 zur gewohnten Stärke zurück und an die Chartspitze. © Universal Music

Der größte Hit des Herbstes und ein Triumph mit Ansage. Nach Jahren der musikalischen Leerläufe („Songs of Surrender“) setzt "Carnaval de Luz" wieder auf die alten Stärken. Coole Trend-Sounds (“Superficiality”), Unnachahmliche Stadien-Hymnen („Silencio“) und große Weltverbesserungs-Botschaften („If the World Is at War We Better Not Be“). Dazu liefert man als Album-Finale ein ganz besonderes Zuckerl: Beim eindringlichen Klagelied "Torn" ist Dolly Parton als Duett-Partnerin mit dabei. Die allerletzte Aufnahme der im September verstorbenen Country-Musik-Legende.

Das CD-Highlight: Album-Finale "Torn" haben U2 gemeinsam mit Dolly Parton aufgenommen. © Universal Music

Die Kritiker sind von "Carnaval de Luz" begeistert: Von "Es wird vielleicht die Welt nicht retten, aber es kann definitiv aufmuntern (The Guardian) bis zu „U2 sind endlich wieder in Topform" (Uncut) reichen die Hymnen. Pünktlich zum 50. Bandgeburtstag, den man 2007 auch mit einer ausgedehnten Welttournee feiert, rocken sich U2 wieder in alle Herzen.

2027 zünden U2 die Welttournee "The Greatest Show on Earth". Auch Drummer Larry Mullen Jr. ist nach OP-Pause wieder mit dabei. © Gareth Cattermole/Getty Images f

Auch in Deines! Mit oe24 kommen die neuen U2-Hits jetzt frei Haus zu Dir. Auf oe24.at gibt es 3x die CD "Carnaval de Luz" zu gewinnen. Gleich reinklicken und zu Chart-Krachern wie "The Greatest Show On Earth”, „Silencio" und dem Dolly-Parton-Duett "Torn" abrocken”.