Neue Tour
Stones-Kracher: Erste Konzerte für 2027 fixiert
Am 27. November bringen die Rolling Stones fünf neue Hits. "Foreign Tongues, Loose Lips” die Deluxe-Edition der beherzten Sommer-Hit-CD „Foreign Tongues" liefert unveröffentlichte Schmankerl rund um den Single-Kracher "Who You Callin' Crazy". Ein Song gemacht für die Konzert-Bühne, einzig die vermeintlich letzte Europa-Tournee der Rock-Dinos will und will nicht stattfinden. Verliefen schon die Pläne für die Konzertserien 2025 und 2026 im Sand, so hängt es nun an Keith Richards. "Er ist ein bisschen tourmüde und will keine großen Konzertreisen mehr machen," so Kumpane Ron Wood jüngst bei einem Interview in Südamerika.
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Die Tourpause von Keith Richards spielt jetzt Wood in die Karten. Bereits im Sommer zündete er seine Solo-Tour "Fearless" Die Weltpremiere stieg just auf der Burg Clam. Auch mit Rolling Stones Klassikern wie "It’s Only Rock ’n Roll", “Can't You Hear Me Knocking' ", oder "Country Tonk.
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Jetzt legt er nach! Ab 27. Februar stehen die Solo-Auftritte in Kopenhagen, Oslo oder Stockholm am Programm .“ Die Fearless -Tour geht weiter und feiert 60 Jahre Musik von The Rolling Stones, Faces, Jeff Beck Group und Ronnies Solokarriere!“ Weitere Europa-Daten sind in Planung.
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Die Fans reagieren mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Jedes Wood Solo-Konzert ist natürlich ein Segen, lässt aber etwaige Stones-Tour-Pläne weiter nach hinten rücken. Gut möglich, dass das Finale der "Hackney Diamonds Tournee" am 21. Juli 2024 in Ridgedale, Missouri wirklich die allerletzte Stones-Show war.
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