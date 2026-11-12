oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Neue Tour

Stones-Kracher: Erste Konzerte für 2027 fixiert

Thomas Zeidler-Künz
von
Mann mit Sonnenbrille spielt E-Gitarre auf einer Bühne mit buntem Hintergrund.
© Thomas Zeidler-Künz
Die Rolling Stones sind auch im 65. Dienstjahr nicht zu stoppen. Am 27. November kommt das Album "Foreign Tongues, Loose Lips". 2027 gibt’s sogar wieder eine Tour. Zumindest von Ron Wood.
OE24 auf Google bevorzugen

Am 27. November bringen die Rolling Stones fünf neue Hits. "Foreign Tongues, Loose Lips” die Deluxe-Edition der beherzten Sommer-Hit-CD „Foreign Tongues" liefert unveröffentlichte Schmankerl rund um den Single-Kracher "Who You Callin' Crazy". Ein Song gemacht für die Konzert-Bühne, einzig die vermeintlich letzte Europa-Tournee der Rock-Dinos will und will nicht stattfinden. Verliefen schon die Pläne für die Konzertserien 2025 und 2026 im Sand, so hängt es nun an Keith Richards. "Er ist ein bisschen tourmüde und will keine großen Konzertreisen mehr machen," so Kumpane Ron Wood jüngst bei einem Interview in Südamerika.

Auch interessant

Konzert-Hammer: Wanda hängen jetzt Bilderbuch ab

U2: Das beste Album seit Jahrzehnten

André Heller: Konzert-Comeback nach 45 Jahren

Grünes Rolling-Stones-Poster mit rotem Zungenlogo und gelber Aufschrift „Foreign Tongues, Loose Lips“.
5 neue Hits der Rolling Stones. Am 27. November kommt "Foreign Tongues, Loose Lips". © Universal Music

Die Tourpause von Keith Richards spielt jetzt Wood in die Karten. Bereits im Sommer zündete er seine Solo-Tour "Fearless" Die Weltpremiere stieg just auf der Burg Clam. Auch mit Rolling Stones Klassikern wie "It’s Only Rock ’n Roll", “Can't You Hear Me Knocking' ", oder "Country Tonk.

Jetzt legt er nach! Ab 27. Februar stehen die Solo-Auftritte in Kopenhagen, Oslo oder Stockholm am Programm .“ Die Fearless -Tour geht weiter und feiert 60 Jahre Musik von The Rolling Stones, Faces, Jeff Beck Group und Ronnies Solokarriere!“ Weitere Europa-Daten sind in Planung.

Die Fans reagieren mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Jedes Wood Solo-Konzert ist natürlich ein Segen, lässt aber etwaige Stones-Tour-Pläne weiter nach hinten rücken. Gut möglich, dass das Finale der "Hackney Diamonds Tournee" am 21. Juli 2024 in Ridgedale, Missouri wirklich die allerletzte Stones-Show war.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

2 Leichen in Kühltruhe - nächste Horrorverbrechen in Tirol

Schnitzlers "Reigen" als Film

"Ich werde jetzt weiter kämpfen "

"Regierung verzichtet auf 5 Milliarden Euro"

U2: Das beste Album seit Jahrzehnten

"Malcolm mittendrin"-Star nach Unfall im Krankenhaus

Ariana Grande & ihr Ricky: Liebescomeback am Red Carpet

Stones-Kracher: Erste Konzerte für 2027 fixiert

Protest gegen Haftbefehl: Orban lädt Netanyahu nach Ungarn ein

Sorge um Bruce Willis: Zustand verschlechtert