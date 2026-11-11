1+1 gratis! Deine letzte Chance auf Egli in Wien

Am Samstag (14. November) zündet Beatrice Egli in der Wiener Stadthalle ihre Hit-Show "Tanzen – Lachen - Leben". Mit Ticket24.at bist Du zum Bestpreis dabei. Da gibt es jetzt 2 Egli Konzerttickets zum Preis von einem!

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"Ich gehe nur ins Studio, weil ich weiß, dass ich irgendwann damit auf Tour gehen kann. Die Songs kommen wirklich erst so richtig ins Leben, wenn wir die gemeinsam auf Tour singen. Dieses Live-Erlebnis ist einfach das Beste, was es gibt!" Die Schweizer Schlager-Königin Beatrice Egli sorgt am Samstag in der Wiener Stadthalle für Stimmung. Mit der Hit-Show "Tanzen - Lachen - Leben" und einer großen rot-weiß-roten Vorfreude. "Ich weiß, dass in Österreich die Gute-Laune-Musik gut ankommt. Die Österreicher wissen einfach, wie feiern geht. Und ich weiß, am Samstag wird hier ab Sekunde 3 nur noch getanzt, gelacht und gelebt!"

Beatrice Egli zündet in Wien ein einzigartiges Schlager-Spektakel. © Getty Images

Vom Opener "Voll unter Strom", zu dem sie aus einer überdimensionalen Videowall erscheint, bis zum Bombast-Finale "Ja zum Leben" setzt Egli dafür über 35 Songs auf die Setliste. Auch das Eurythmics-Cover "Sweet Dreams" und die Hymne "Bros" für ihre drei Brüder. So wie schon die letzte CD "Hör nie auf damit" ist auch die aktuelle Show für Egli ein "ein Statement, weiter zu machen. Weiter an dich zu glauben, weiter auf deine Stärken zu bauen und das Gute zu sehen."

XXL-Show. Egli setzt in der Stadthalle über 35 Hits auf die Setlist! © Getty Images

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Nachzuhören am Samstag in der Wiener Stadthalle. Mit oe24 bist Du beim Schlager-Feuerwerk zum Bestpreis dabei. Und das sogar mit einem Last Minute Special Angebot von oe24 & Ticket24. Da gibt es jetzt 2 Beatrice Egli Konzerttickets zum Preis von einem. Deine Begleitung schunkelt also am Samstag in der Stadthalle gratis mit!