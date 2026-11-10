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Streng: Handy-Verbot

Bob Dylan sorgt für Konzert-Chaos in Österreich

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Papst und ein Mann in schwarzer Kleidung stehen nebeneinander in einem prächtigen Raum.
© Getty Images
Alle Handys müssen weggesperrt werden! Bob Dylan stellt bei seinem drei Österreich-Konzerten rigorose Regeln auf. Ein Einlass-Chaos scheint in Wien und Salzburg vorprogrammiert.
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"Bitte kommen Sie rechtzeitig für die Ticketkontrolle, Sicherheitsüberprüfung und das Sichern ihrer Handys. Das Konzert beginnt pünktlich zur geplanten Zeit, egal wie viele Leute in der Arena sind." Chaos um Bob Dylan in Österreich. Der legendäre Beat-Poet spielt nach seinem Besuch beim Papst nun auch in der Wiener Stadthalle (Mittwoch und Donnerstag) und in der Salzburg Arena (Samstag) auf. Und das mit absolutem Foto-Verbot: Alle Konzertbesucher müssen ihre Handys wegsperren! In einer speziellen Tasche, die vom Einlasspersonal sicher verschlossen wird und nur im Foyer wieder geöffnet werden kann.

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Alle Handy müssen weggesperrt werden!

Eine Person hält ein geöffnetes Yondr-Handypouch mit einem Smartphone darin.
Schräg: Alle Handys müssen bei den Dylan-Konzerten in Spezial-Taschen weggesperrt werden! © Los Angeles Times via Getty Imag

Längere Wartezeiten vor und nach den Konzerten scheinen da vorprogrammiert. Der Einlass beginnt deshalb bereits um 18 Uhr. Also 2 Stunden vor Konzert-Beginn. Die Tour Guidelines sprechen dazu eine Warnung aus! Auch, dass die Eintrittskarten ausgedruckt werden sollen. Damit man seinen Sitzplatz auch findet. In der Halle kann man ja nicht mehr auf die E-Tickets am Handy zugreifen. Das riecht nach Chaos!

Strenge Regeln bei Dylan - Konzerte beginnen trotzdem überpünktlich.

Hinweisschild mit Anweisungen für frühzeitiges Erscheinen und Ausdruck von Online-Tickets.
Bob Dylan © Facebook

Auch musikalisch strapaziert Dylan, der überpünktlich um 20 Uhr im Halbdunkel loslegen will, wieder die Nerven der Fans. Bis auf "It Ain‘t Me, Babe" und "I Shall Be Released", die er natürlich bis zur Unkenntlichkeit verzerrte („Das gehört so!“), standen bei der aktuellen Tournee "Lights of Autumn" durchaus nur Raritäten und Skurrilitäten am Programm. Gleich 33 verschiedene Songs hat Dylan bei den vorangegangenen 13 Europa-Konzerten bereits gezündet. Auch Coverversionen von Randy Newman („Louisiana 1927“) oder Jerry Lee Lewis (‘I Can’t Seem to Say Goodbye”).

Ein Mann im schwarzen Kapuzenpullover gibt dem Papst im weißen Gewand die Hand.
Bob Dylan wurde von Papst Leo XIV empfangen. Auch da zeigte er sich mit einer Kapuze. © Getty Images

Die ganz großen Hymnen wie "Blowin in the Wind", "The Times They Are a-Changin’" oder "Knockin’ on Heaven’s Door" bleiben wie immer aus. Auch jeglicher Sichtkontakt mit dem Publikum: Dylan tritt, wie schon beim Papst, auch in Österreich unter einer Kapuze versteckt auf.

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