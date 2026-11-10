K-Pop-Hammer: 1.Stadion-Konzert für 2027 fixiert

Lange mussten die Fans um das ersten Stadion-Konzert für 2027 zittern. Jetzt ist fixiert. Am 21. Juli sorgen die K-Pop Darlings von Stray Kids im Happel Stadion für Kreischalarm. Ab 18.11. gibt’s die Tickets.

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Oasis, U2 und Harry Styles rocken 2027 an Wien vorbei, Bon Jovi hat bislang nur ein Open Air in London bestätigt und die Rolling Stones lassen sich mit einer Tournee zum letzten Wurf "Foreign Tongues" noch immer bitten. Doch jetzt ist das erste Stadion-Konzert für 2027 fixiert. Und riesiger Kreischalarm. Am 21. Juli zünden die K-Pop-Darlings von Stray Kids ihre neue Show "Run It" im Happel Stadion. Eine echte Konzert-Sensation. Ist das doch die erste große K-Pop-Show in Österreich und eines von auch nur 7 Europa-Konzerten.

Stray Kids zünden 2027 nur 7 Europa-Konzerte. Eines davon auch in Wien! © Facebook

Ein Mega-Ticket-Hype, auch aus den Nachbarstaaten ist zu erwarten, schließlich gelten die die 2017 mit gleichnamigen Reality-Show gegründeten Stray Kids ja nach BTS als erfolgreichster Pop-Export Koreas: Über 40 Millionen verkaufte CDs, 9 Nummer-eins-Hits in den US-Billboard-Charts und der zweiterfolgreichste Act 2025. Geschlagen nur von Taylor Swift. Und auch schon 6 Mal Chart-Gold in Österreich. Zuletzt im Juni mit dem Album "This & That".

Nur Schnuckel Lee Know ist in Wien nicht mit dabei. Er muss zum Militär. © WireImage

Jetzt kommen Bang Chan, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N. erstmals nach Österreich. Und das vom Oktett zum Septett dezimiert. Der rappendende Tänzer Lee Know ist nämlich nicht dabei. Er muss den verpflichtenden Militärdienst antreten. Der Ticket-Run wird dennoch unglaublich sein: Am 18. November geht es um 11 Uhr mit dem Fanclub-Presale los. Ab 15 Uhr folgt der "Stray Kids Artist Presale" für den bis zum 15. November eine Registrierung notwendig ist. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am Donnerstag, dem 19. November, um 15 Uhr.