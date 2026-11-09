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"Was für ein Glück“: Gisele Bündchen richtet süße Worte an Ehemann

Stars Redaktion
von
Gisele mit Ehemann Joaquim
© GC Images
Supermodel Gisele Bündchen feiert den 39. Geburtstag ihres Ehemanns Joaquim Valente. Die 46-Jährige teilte auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung an ihren Partner, mit dem sie seit Ende 2025 verheiratet ist.
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Das brasilianische Model Gisele Bündchen (46) hat den 39. Geburtstag ihres Ehemanns Joaquim Valente öffentlich gefeiert.

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Worte der Liebe

Am Samstag, dem 7. November 2026, veröffentlichte die 46-Jährige ein gemeinsames Foto in ihren Instagram-Stories. Auf der Aufnahme zeigt sich das Paar vertraut: Während Bündchen ein senfgelbes Oberteil trug, zeigte sich Valente in einem grünen Hemd. Zu dem Bild verfasste das Model eine emotionale Botschaft, in der sie ihren Partner als großartigen Mann bezeichnete, ihr persönliches Glück betonte und ihm ihre Liebe gestand.

Familiäres Glück in Florida

Das Paar schloss im Dezember 2025 im Rahmen einer intimen Zeremonie den Bund der Ehe. Wenige Monate zuvor, im Februar 2025, hatten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Bündchen hat zudem zwei weitere Kinder, die 13-jährige Tochter Vivian sowie den 16-jährigen Sohn Benjamin, aus ihrer vorherigen Ehe mit dem früheren Football-Star Tom Brady. Aus dem Umfeld des Models heißt es, dass sie in ihrer Wahlheimat Florida sehr glücklich sei und die Ehe ihrem Alltag eine noch tiefere Bedeutung verliehen habe.

Das Star-Foto des Tages

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Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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© WWD via Getty Images

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© Instagram

Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen.

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© Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy

Gemeinsamer Auftritt bei Benefiz-Event

Erst kürzlich wurde die 46-Jährige von ihrem Ehemann bei einer Gala unterstützt, bei der sie zusammen mit Karlie Kloss für ihr Engagement zugunsten von Frauen und Kindern ausgezeichnet wurde. Bei der Veranstaltung traten Bündchen und Valente abgestimmt im Cowboy-Look auf.

Das Model drückte in einer Erklärung ihre Dankbarkeit für die Arbeit der Organisation Lotus House aus und betonte, wie wichtig gegenseitige Hilfe für eine bessere Zukunft sei.

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