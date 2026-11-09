Winter-Knall: Minus 18 Grad und halber Meter Schnee

Österreich steht diese Woche ein markanter Wettersturz bevor.

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Österreich steht eine turbulente Wetterwoche bevor. Während zu Wochenbeginn noch einmal Temperaturen von bis zu 17 Grad möglich sind, zeichnet sich für Freitag ein markanter Wettersturz ab.

Ein kräftiges Italientief könnte große Niederschlagsmengen bringen und die Schneefallgrenze deutlich nach unten drücken. Teilweise könnte es sogar bis auf 500 Meter Seehöhe schneien.

Vor allem im Süden könnte es tiefwinterlich werden © ECMWF

Einige Wettermodelle rechnen mit richtigem Winter-Knall. So prognostiziert das europäische ECMWF bis zu einem halben Meter Neuschnee, wobei der Hotspot in Kärnten liegt. Im Westen wird es hingegen extrem kalt. So sinken die Temperaturen auf zweistellige Minusgrade.

Die Temperaturen sinken auf bis zu -18 Grad. © ECMWF

Wie heftig der Wintereinbruch tatsächlich ausfällt, ist allerdings noch offen. Die aktuellen Wettermodelle liefern laut Meteorologe Gerhard Hohenwarter noch sehr unterschiedliche Berechnungen. Während einige Szenarien kräftige Schneefälle zeigen, rechnen andere lediglich mit Regen und vergleichsweise milden Temperaturen. Der Experte sieht dennoch Anzeichen für eine größere Wetterumstellung: "Da ist etwas im Busch."

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Die Prognose im Detail

Zu Wochenbeginn zeigt sich das Wetter in Österreich noch zweigeteilt. Am Montag halten sich in vielen Tälern und Becken zunächst Nebel und Hochnebel. Im Osten kommt später häufiger die Sonne zum Vorschein, während es im Westen zunehmend bewölkt wird. In Vorarlberg und Tirol setzt Regen ein, die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 1.600 und 2.000 Metern.

Am Dienstag bringt eine Warmfront verbreitet dichte Wolken und Regen. Im Westen kann es zeitweise kräftiger schütten. Die Schneefallgrenze steigt auf 2.000 bis 2.500 Meter. Am Mittwoch bleibt es vielerorts trüb, zwischendurch gibt es aber auch sonnige Phasen. Die Temperaturen erreichen nochmals bis zu 16 Grad.

Italientief sorgt am Freitag für Winterstimmung

Am Donnerstag kündigt sich im Süden und Südwesten bereits das nächste Tief an. Erste Niederschläge sind möglich, die Schneefallgrenze liegt zunächst noch oberhalb von 2.500 Metern. Die genaue Entwicklung ist allerdings weiterhin unsicher.

Am Freitag erreicht das markante Italientief schließlich weite Teile Österreichs. Verbreitet ist mit Regen und Schneefall zu rechnen, besonders kräftig könnten die Niederschläge in den südlichen und südwestlichen Staulagen ausfallen. Gleichzeitig strömt deutlich kältere Luft ins Land.

© Getty Images/iStockphoto

Im Norden könnte die Schneefallgrenze im Tagesverlauf auf 500 bis 700 Meter sinken. Südlich des Alpenhauptkamms bleibt sie mit 1.200 bis 1.600 Metern vorerst höher. Auch der Wind frischt aus Nordwest bis Nord deutlich auf. Die Temperaturen kommen nur noch auf sieben bis zwölf Grad.

Ob daraus tatsächlich der erste größere Wintereinbruch des Herbstes wird, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Wettermodelle lassen jedenfalls auf eine spannende zweite Novemberwoche schließen.