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Ski-Wahnsinn

(Fast) alles grün bei Skistart in Kitzbühel

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Ein weißer Streifen mitten in einer grünen Landschaft: Ein Instagram-Video vom 8. November aus Kitzbühel sorgt für Diskussionen. Während rund um die Skipiste noch kaum eine Spur von Winter zu sehen ist, können dort bereits die ersten Skifahrer ihre Schwünge ziehen. In den Kommentaren gehen die Meinungen auseinander.
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Das Video zeigt eine präparierte Piste am Pass Thurn auf rund 1.274 Metern Seehöhe. Rundherum dominieren grüne Wiesen und herbstliche Landschaft. Für manche ist der frühe Skistart ein Grund zur Freude, andere können mit dem Anblick wenig anfangen.

Unter dem Beitrag wird kräftig diskutiert. Ein Nutzer schreibt, er sei selbst vor Ort gewesen und habe die Piste bereits um 8.30 Uhr gesehen. Ein anderer kommentiert knapp: "Ihr habt sie doch nicht alle."

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Schnee aus dem Sommer

Hinter dem ungewöhnlichen Saisonstart steckt sogenanntes Snowfarming. Dabei wird Schnee aus dem vergangenen Winter über die warme Jahreszeit gelagert und im Herbst wieder auf der Piste verteilt. So kann ein begrenzter Bereich bereits früh für den Skibetrieb präpariert werden, obwohl die Umgebung noch grün ist.

Der Pass Thurn ist ein wichtiger Einstieg in das Skigebiet KitzSki zwischen Kitzbühel und Kirchberg. Der frühe Saisonstart zeigt, wie Skigebiete mit gelagertem Schnee versuchen, schon vor dem ersten größeren Wintereinbruch den Betrieb aufzunehmen.

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