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Winter-Countdown

Wann versinkt Österreichs erste Großstadt im Schnee?

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Der Winter rückt näher, doch bis die ersten Städte in Österreich tatsächlich unter einer Schneedecke liegen, kann es noch dauern. Während Innsbruck statistisch schon im November mit einer weißen Überraschung rechnen darf, muss sich Wien deutlich länger gedulden.
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Am frühesten wird es statistisch in Innsbruck weiß. Dort fällt die erste durchgehende Schneedecke im Klimamittel bereits am 19. November. Salzburg folgt am 21. November. In Eisenstadt ist es durchschnittlich am 26. November so weit.

Am frühesten wird es statistisch in Innsbruck weiß. © Getty Images

In Bregenz, Linz, St. Pölten und Klagenfurt liegt der durchschnittliche Termin am 27. November. Graz muss bis zum 28. November warten.

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Wien ist Schlusslicht

Am längsten dauert es in der Bundeshauptstadt: Auf der Hohen Warte kommt die erste durchgehende Schneedecke im langjährigen Durchschnitt erst am 30. November.

Wien ist unter den Landeshauptstädten statistisch das Schlusslicht. © Getty Images

Wien ist damit unter den Landeshauptstädten statistisch das Schlusslicht.

Durchgehende Schneedecke kommt immer später

Grundlage der Daten ist die Klimaperiode 1991 bis 2020. Laut GeoSphere Austria hat sich der Zeitpunkt der ersten Schneedecke durch die Klimaerwärmung gegenüber früheren Jahrzehnten um etwa ein bis zwei Wochen nach hinten verschoben.

Schneeflocken können natürlich schon früher fallen.

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