Winter-Countdown
Wann versinkt Österreichs erste Großstadt im Schnee?
Am frühesten wird es statistisch in Innsbruck weiß. Dort fällt die erste durchgehende Schneedecke im Klimamittel bereits am 19. November. Salzburg folgt am 21. November. In Eisenstadt ist es durchschnittlich am 26. November so weit.
In Bregenz, Linz, St. Pölten und Klagenfurt liegt der durchschnittliche Termin am 27. November. Graz muss bis zum 28. November warten.
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Wien ist Schlusslicht
Am längsten dauert es in der Bundeshauptstadt: Auf der Hohen Warte kommt die erste durchgehende Schneedecke im langjährigen Durchschnitt erst am 30. November.
Wien ist damit unter den Landeshauptstädten statistisch das Schlusslicht.
Durchgehende Schneedecke kommt immer später
Grundlage der Daten ist die Klimaperiode 1991 bis 2020. Laut GeoSphere Austria hat sich der Zeitpunkt der ersten Schneedecke durch die Klimaerwärmung gegenüber früheren Jahrzehnten um etwa ein bis zwei Wochen nach hinten verschoben.
Schneeflocken können natürlich schon früher fallen.
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