Sensationell
DIESES Schloss kostet jetzt nur 1 Euro
1.012 Quadratmeter Wohnfläche, zwei stolze Türme, ein eigner Wassergraben mit ausgedehntem Park und ein echter Rittersaal – und das alles für nur 1 Euro.
Wahrscheinlich um 1237 wurde das Schloss als Wasserburg errichtet. Bodo und Otto von Sneuditz (heute Schnaditz) werden in einer Urkunde als erste Herren erwähnt.
Bei dem beschriebenen Schnäppchen handelt es sich laut Medienberichten um das rund 800 Jahre alte Schloss Schnaditz in Bad Düben (Nordsachsen). Die Stadt sucht aktuell nach einem neuen Eigentümer und bietet das historische Wasserschloss für den symbolischen Kaufpreis von 1 Euro an.
Darum ist das "Schloss" so günstig
Der Grund für den niedrigen Preis ist der Zustand des Schlosses – denn es ist eher eine Ruine. Nach Schätzungen müssen potenzielle Käufer rund 20 Millionen Euro für die Sanierung einplanen.
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Die Immobilie befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Auflagen: Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, werden sämtliche Arbeiten streng von den Behörden überwacht. Zudem vergeben Kommunen solche 1-Euro-Objekte in der Regel nur mit strengen Investitionsklauseln und Sanierungsfristen. Werden diese nicht eingehalten, kann die Stadt den Verkauf rückgängig machen – wie es bei diesem Schloss nach einem gescheiterten Verkaufsversuch von 2014 bereits einmal der Fall war.
"Ich würde mir wünschen, dass das Schloss gerettet wird. Das Gebäude ist wichtig für die Region und für Sachsen. Es sieht zwar optisch nicht mehr sehr gut aus. Es müsste viel gemacht werden. Aber das Dach ist dicht", so Bürgermeister Mathias Mieth (64) zu "BILD".
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