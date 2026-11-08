Linienbus kracht mit Kamel zusammen

Wilde Szenen am Wochenende in Riedering (Landkreis Rosenheim). Ein Linienbus ist mitten in der bayerischen Idylle mit einem ausgewachsenen Kamel zusammengestoßen.

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Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Wochenende in Oberbayern gekommen.

Sensation: Tier blieb unverletzt

Ein Linienbus kollidierte in Riedering (Landkreis Rosenheim) mit einem Kamel, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Tier blieb unverletzt. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro - die Windschutzscheibe war bei dem Zusammenstoß zersplittert, ein Außenspiegel wurde beschädigt.

Das Kamel gehörte einem Schausteller-Unternehmen. Weil der Elektrozaun offenbar nicht richtig verriegelt war, büxte das Tier und zwei weitere Kamele aus und spaziertenauf die Fahrbahn – genau in dem Moment, als der Linienbus angefahren kam.

Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, der Bus stieß mit einem Kamel zusammen. Auch für den Fahrer hatte der Crash keine gröberen Folgen. Der 61-Jährige kam mit dem Schrecken davon.