Mandat
Berliner Linke will Israel-Hasserin loswerden
Der Berliner Landesvorstand der Linken will am Freitag die Abgeordnete Vanessa "Vedi" Emde (45) aus der Partei drängen. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, plant die Linken-Fraktion, die Politikerin offiziell dazu aufzufordern, auf ihr Mandat zu verzichten.
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Aufforderung zum Verzicht auf Mandat
Ein Ausschluss der Problem-Abgeordneten aus der Fraktion würde politisch den Weg frei machen für eine rot-grün-rote Koalition.
Skepsis gegenüber dem geforderten Schritt
Allerdings wird innerhalb der Partei stark angezweifelt, dass Vanessa Emde dieser Aufforderung der Fraktion tatsächlich nachkommen wird.
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