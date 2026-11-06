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Böhmermann interviewt Selenskyj

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Ein Mann im Anzug öffnet lachend eine Tür und schaut in einen beleuchteten Theatersaal.
© Getty Images
Jan Böhmermann sprach mit dem ukrainischen Präsidenten.
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Der gebürtige Bremer Jan Böhmermann hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einem ZDF-Interview eine Anstecknadel mit dem Bremer Wappen überreicht.

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Wolodymyr Selenskyj. © IMAGO/Emmanuele Contini

"Es ist der Stadtschlüssel von Bremen", sagte Böhmermann. "Und wenn man ihn besitzt, hält man den Schlüssel zur Welt in der Hand."

Der Bremer Schlüssel wird seit 1366 im Siegel der Stadt Bremen getragen. Traditionell symbolisiert er den Schlüssel Bremens zur Welt. Selenskyj heftete sich den roten-weißen Anstecker an sein schwarzes Jackett und posierte damit auch zusammen mit Böhmermann für ein Foto.

Das Böhmermann-Interview mit Selenskyj soll im "ZDF Magazin Royale" am Freitag (23.00 Uhr) ausgestrahlt werden und ist in der Mediathek abrufbar.

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