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Politik-Schock

Bayern-Minister tot in Hotel gefunden

Phillip Platzer
von
Ein Mann im Anzug steht in einem Wahllokal vor einem Kreuz an der Wand.
© Getty Images
Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Der Freie-Wähler-Chef wurde leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden.
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Quellen aus der bayerischen Staatsregierung sowie der Berliner Polizei bestätigten den Tod des Politikers. Hubert Aiwanger starb nach BILD-Informationen im Alter von 55 Jahren in einem Hotel in Berlin-Mitte.

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Fehlte bei Eröffnung des Hauptstadtbüros

Am selben Tag wurde das Hauptstadtbüro der Freien Wähler in Berlin eröffnet. Bei diesem Termin fehlte der Politiker nach Informationen von BILD, da es ihm nicht gut ging. Er blieb daher im Hotel zurück, wo schließlich seine Leiche entdeckt wurde.

Familie des Politikers bereits informiert

Aiwangers Familie ist bereits über seinen Tod informiert worden. Der Politiker war nicht verheiratet, lebte jedoch mit der Kommunalpolitikerin Tanja Schweiger zusammen, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat.

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