Politik-Schock
Bayern-Minister tot in Hotel gefunden
Quellen aus der bayerischen Staatsregierung sowie der Berliner Polizei bestätigten den Tod des Politikers. Hubert Aiwanger starb nach BILD-Informationen im Alter von 55 Jahren in einem Hotel in Berlin-Mitte.
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Fehlte bei Eröffnung des Hauptstadtbüros
Am selben Tag wurde das Hauptstadtbüro der Freien Wähler in Berlin eröffnet. Bei diesem Termin fehlte der Politiker nach Informationen von BILD, da es ihm nicht gut ging. Er blieb daher im Hotel zurück, wo schließlich seine Leiche entdeckt wurde.
Familie des Politikers bereits informiert
Aiwangers Familie ist bereits über seinen Tod informiert worden. Der Politiker war nicht verheiratet, lebte jedoch mit der Kommunalpolitikerin Tanja Schweiger zusammen, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat.
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