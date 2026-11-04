Gnadenlos! Maulkorb für Formel-1-Stars

Berichten zufolge soll die Formel 1 Teams und Fahrer dazu angehalten haben, bei den kommenden Grands Prix auf jegliche Kritik an der Sicherheit zu verzichten.

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Die Formel 1 und die FIA verlangen in einem kürzlich versandten Schreiben an alle beteiligten Teams, ein geschlossenes Bild des Vertrauens zu vermitteln. Ziel der Maßnahme ist es, öffentliche Diskussionen rund um sicherheitsspezifische Themen bei den Rennwochenenden in Katar und Abu Dhabi zu verhindern.

Interne Rüge erhalten

Im Zuge dieser Entwicklungen hat es offenbar bereits Konsequenzen gegeben. So soll Carlos Sainz eine interne Rüge erhalten haben, nachdem er zuvor seine Zweifel an der Sicherheit öffentlich gemacht hatte.

Klarstellung veröffentlicht

Kurz nach der internen Rüge sah sich der Fahrer zu einer Reaktion gezwungen. Er veröffentlichte daraufhin eine entsprechende Klarstellung, um die Situation zu bereinigen und den geforderten Kurs zu unterstützen. Die sportliche Leitung setzt damit ein klares Zeichen für Einigkeit.